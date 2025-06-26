ФОТО. Кривбасс прибыл в Словению на летние сборы

Криворожский «Кривбасс»продолжает подготовку к новому чемпионату. Вторую часть учебно-тренировочных сборов команда проведет за границей. Делегация клуба прибыла в отель в словенском Брежице.

На учебно-тренировочный сбор в Словению главный тренер «Кривбасса» Патрик ван Леувен взял 22 игрока. Словенский этап подготовки будет продолжаться три недели.

Помимо тренировок, тренерский штаб «Кривбасса» запланировал проведение контрольных матчей. Первый из них команда проведет 28 июня. Криворожский клуб сыграет с болгарским ЦСКА.

Известны еще три соперника. Это «Браво» Любляна (Словения), «Уйпешт» (Венгрия) и «Динамо» Загреб (Хорватия). Поиск дополнительных соперников для спаррингов продолжается.

Контрольные матчи «Кривбасса» в Словении: