Твердохлеб признался, как игроки Кривбасса отреагировали на уход Вернидуба

Лидер криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб объяснил, как команда отреагировала на уход Юрия Вернидуба с должности главного тренера первой команды.

– Как восприняли то, что Вернидуб ушел из команды?

– Он принял такое решение, поэтому нужно просто смириться с этим. Я думаю, что они просто не пришли к общему мнению. И это нормально, когда тренер и клуб не продолжают контакт.

Я так понимаю, что у клуба просто меняется вектор развития. Это обычный футбольный процесс. Увидим, что из этого выйдет. Но как я уже говорил – это нормально, когда такие ситуации случаются.

В раздевалке после последней игры с «Полесьем» Николаевич сказал теплые слова в адрес клуба и обо всех футболистах. С кем-то он провел три года, с кем-то два, год или полгода. К каждому подошел, попрощался, пожелал удачи нам в дальнейшем, чтобы мы не останавливались и шли только вперед.

– Не хочу ставить вас в неудобное положение, но создалось впечатление, что Вернидуб и «Кривбасс» разошлись как-то странно. Были ли какие-нибудь конфликты между тренером и клубом?

– Если честно, то я знаю так же, как и вы. Здесь больше ничего не могу добавить, – сказал Егор.

Ранее сообщалось, что в услугах Юрия Вернидуба заинтересованы команды из Казахстана и Азербайджана, но сам коуч заявил, что не собирается работать за границей.