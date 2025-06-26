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Англия
26 июня 2025, 15:50 |
802
0

Экс-звезда донецкого Металлурга и Манчестер Сити возглавит бельгийский клуб

Яя Туре может дебютировать на посту главного тренера

26 июня 2025, 15:50 |
802
0
Экс-звезда донецкого Металлурга и Манчестер Сити возглавит бельгийский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine

42-летний кот-дивуарийский специалист Яя Туре – основной кандидат на должность главного тренера бельгийского клуба «Дерринг Брюссель», который выступает во втором дивизионе страны.

Об этом сообщает издание The Sun.

Яя Туре известен украинским болельщикам выступлениями за донецкий «Металлург», а впоследствии он был ассистентом тренера в донецком «Олимпике».

Кроме донецкого клуба, играл за такие топ-клубы, как «Барселона», «Монако», «Олимпиакос» и «Манчестер Сити».

Также работал в «Тоттенхэме» и сборной Саудовской Аравии, где был ассистентом главного тренера.

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Яя Туре Металлург Донецк Манчестер Сити назначение тренера чемпионат Бельгии по футболу
Александр Сильченко Источник: The Sun
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