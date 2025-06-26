Экс-звезда донецкого Металлурга и Манчестер Сити возглавит бельгийский клуб
Яя Туре может дебютировать на посту главного тренера
42-летний кот-дивуарийский специалист Яя Туре – основной кандидат на должность главного тренера бельгийского клуба «Дерринг Брюссель», который выступает во втором дивизионе страны.
Об этом сообщает издание The Sun.
Яя Туре известен украинским болельщикам выступлениями за донецкий «Металлург», а впоследствии он был ассистентом тренера в донецком «Олимпике».
Кроме донецкого клуба, играл за такие топ-клубы, как «Барселона», «Монако», «Олимпиакос» и «Манчестер Сити».
Также работал в «Тоттенхэме» и сборной Саудовской Аравии, где был ассистентом главного тренера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шапаренко готов связать будущее с Кристиной Шацких
Александр прекратил сотрудничество с промоутером