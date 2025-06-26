Экс-звезда донецкого Металлурга и Манчестер Сити возглавит бельгийский клуб

42-летний кот-дивуарийский специалист Яя Туре – основной кандидат на должность главного тренера бельгийского клуба «Дерринг Брюссель», который выступает во втором дивизионе страны.

Об этом сообщает издание The Sun.

Яя Туре известен украинским болельщикам выступлениями за донецкий «Металлург», а впоследствии он был ассистентом тренера в донецком «Олимпике».

Кроме донецкого клуба, играл за такие топ-клубы, как «Барселона», «Монако», «Олимпиакос» и «Манчестер Сити».

Также работал в «Тоттенхэме» и сборной Саудовской Аравии, где был ассистентом главного тренера.