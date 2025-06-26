Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Очень счастлив». Комментарий Керкеза после трансфера в Ливерпуль
Англия
26 июня 2025, 15:50 |
249
1

«Очень счастлив». Комментарий Керкеза после трансфера в Ливерпуль

Венгерский защитник перешел к «красным» из «Борнмута»

26 июня 2025, 15:50 |
249
1
«Очень счастлив». Комментарий Керкеза после трансфера в Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Милош Керкез

Венгерский защитник Милош Керкез, который перешел в «Ливерпуль» из «Борнмута», дал первый комментарий после трансфера:

«Я очень счастлив. Для меня это большая честь – играть за один из крупнейших клубов мира, крупнейший клуб Англии. Я просто очень, очень счастлив и взволнован.

После этого я поеду домой, в свой родной город, чтобы отдохнуть несколько дней, а потом буду ждать возвращения, надену форму и начну тренироваться и готовиться к сезону».

«Я хочу поблагодарить всех за то, что вы проявили ко мне такую огромную любовь еще до того, как об этом было объявлено.

Продолжайте поддерживать команду, как вы всегда это делали, потому что вы — самые лучшие фанаты в мире.

Я отдам все — абсолютно все — чтобы выиграть трофеи с этим клубом и, надеюсь, забить несколько голов на «Энфилде». Я с нетерпением жду, когда услышу вашу поддержку. До скорой встречи».

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» оформил третий летний трансфер за 40 млн фунтов.

По теме:
«Много хороших воспоминаний». Ветеран попрощался с Манчестер Юнайтед
Еще одно усиление. Ливерпуль начал переговоры с защитником Кристал Пэлас
Защитник сборной Украины дал совет Мудрику на фоне допинг-скандала
Милош Керкез Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ливерпуль Борнмут
Даниил Кирияка Источник: ФК Ливерпуль
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Грабли Караваева. Слова Сикана могут стоить ему карьеры в Трабзонспоре
Футбол | 26 июня 2025, 12:36 12
Грабли Караваева. Слова Сикана могут стоить ему карьеры в Трабзонспоре
Грабли Караваева. Слова Сикана могут стоить ему карьеры в Трабзонспоре

Нашим футболистам не стоит забывать, как умеет раздувать из мухи слона турецкая пресса…

ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
Футбол | 26 июня 2025, 07:37 1
ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды

Шапаренко готов связать будущее с Кристиной Шацких

Твердохлеб признался, как игроки Кривбасса отреагировали на уход Вернидуба
Футбол | 26.06.2025, 15:38
Твердохлеб признался, как игроки Кривбасса отреагировали на уход Вернидуба
Твердохлеб признался, как игроки Кривбасса отреагировали на уход Вернидуба
Хаби АЛОНСО: «Ты еще не готов к тому, чтобы играть в старте»
Футбол | 25.06.2025, 22:36
Хаби АЛОНСО: «Ты еще не готов к тому, чтобы играть в старте»
Хаби АЛОНСО: «Ты еще не готов к тому, чтобы играть в старте»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
Футбол | 25.06.2025, 16:23
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
орбана з собою візьми, на ворота.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дюбуа приготовиться. Стали известны имена первых спарринг-партнеров Усика
Дюбуа приготовиться. Стали известны имена первых спарринг-партнеров Усика
25.06.2025, 14:12
Бокс
Серьезно? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Бавария на КЧМ
Серьезно? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Бавария на КЧМ
25.06.2025, 01:24
Футбол
В Роме будет кадровая чистка. Известно, в каком клубе будет играть Довбик
В Роме будет кадровая чистка. Известно, в каком клубе будет играть Довбик
25.06.2025, 02:32
Футбол
Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала
Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала
25.06.2025, 07:23 1
Футбол
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
25.06.2025, 01:50
Футбол
Олимпийский чемпион: «От кого защищал Ломаченко Украину?»
Олимпийский чемпион: «От кого защищал Ломаченко Украину?»
25.06.2025, 20:55 4
Бокс
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
25.06.2025, 05:02 2
Бокс
Элина Свитолина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
25.06.2025, 15:15 72
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем