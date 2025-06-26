«Очень счастлив». Комментарий Керкеза после трансфера в Ливерпуль

Венгерский защитник Милош Керкез, который перешел в «Ливерпуль» из «Борнмута», дал первый комментарий после трансфера:

«Я очень счастлив. Для меня это большая честь – играть за один из крупнейших клубов мира, крупнейший клуб Англии. Я просто очень, очень счастлив и взволнован.

После этого я поеду домой, в свой родной город, чтобы отдохнуть несколько дней, а потом буду ждать возвращения, надену форму и начну тренироваться и готовиться к сезону».

«Я хочу поблагодарить всех за то, что вы проявили ко мне такую огромную любовь еще до того, как об этом было объявлено.

Продолжайте поддерживать команду, как вы всегда это делали, потому что вы — самые лучшие фанаты в мире.

Я отдам все — абсолютно все — чтобы выиграть трофеи с этим клубом и, надеюсь, забить несколько голов на «Энфилде». Я с нетерпением жду, когда услышу вашу поддержку. До скорой встречи».

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» оформил третий летний трансфер за 40 млн фунтов.