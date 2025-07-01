Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Мне это вообще не интересно. Да мне все равно»
Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 02:33 |
38
0

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Мне это вообще не интересно. Да мне все равно»

Украинский нападающий – о рекорде Шацких

01 июля 2025, 02:33 |
38
0
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Мне это вообще не интересно. Да мне все равно»
ФК Динамо. Максим Шацких

Нападающий «Динамо» Андрей Ярмоленко высказался о бомбардирском рекорде легенды УПЛ Максима Шацких.

– Андрей, в новом сезоне будете ставить себе цель побить рекорд Максима Шацких по голам в УПЛ?

– Мне вообще это не интересно. Для меня самое главное, чтобы «Динамо» снова стало чемпионом.

– А шансы у вас есть, как считаете?

– Да мне все равно на эти шансы. Для меня самое главное, когда моя команда стала чемпионом, и я увидел вот эту радость в своих глазах, когда я смотрел в зеркало. Когда я увидел эту радость в глазах своих партнеров, когда я увидел эту радость своих друзей, своей семьи, своих детей, потому что «Динамо» снова чемпион. Это для меня самое главное. А побью я этот рекорд или не побью, это уже такое.

Ярмоленко на данный момент в УПЛ забил 114 голов, у лидера Шацких – 124.

Ранее киевское «Динамо» официально объявило о продлении контракта с возрастным украинским вингером Андреем Ярмоленко.

По теме:
Михалик рассказал, за что будет отвечать в Колосе
Экс-капитаном Вереса заинтересовались в Казахстане
Сергей НАГОРНЯК: «Хет-трик Борячука? Это не случайность»
Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Максим Шацких инсайд
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлист 1925 окончательно решил, продавать ли Калюжного после трансфера
Футбол | 01 июля 2025, 00:39 0
Металлист 1925 окончательно решил, продавать ли Калюжного после трансфера
Металлист 1925 окончательно решил, продавать ли Калюжного после трансфера

Харьковский клуб не планирует отпускать хавбека

Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
Теннис | 30 июня 2025, 19:12 1
Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025

Во втором раунде травяного мейджора Элина сыграет против Александры Саснович

12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025
Теннис | 30.06.2025, 21:03
12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025
12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
Футбол | 30.06.2025, 06:23
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
Дембеле обратился к Месси после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Футбол | 30.06.2025, 09:22
Дембеле обратился к Месси после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Дембеле обратился к Месси после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Третья победа подряд. Украина с камбэком одолела Болгарию в Лиге наций
Третья победа подряд. Украина с камбэком одолела Болгарию в Лиге наций
29.06.2025, 20:27 25
Волейбол
Барселона выставила за дверь 7 футболистов. Среди них – легенда клуба
Барселона выставила за дверь 7 футболистов. Среди них – легенда клуба
29.06.2025, 21:27 3
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он после тяжелых ударов возвращается, как так?»
Майк ТАЙСОН: «Он после тяжелых ударов возвращается, как так?»
30.06.2025, 02:13 1
Бокс
«Усик растерялся, ему не нравится». Известный тренер – об реванше с Дюбуа
«Усик растерялся, ему не нравится». Известный тренер – об реванше с Дюбуа
30.06.2025, 04:42 2
Бокс
«Ничего не будет». Итальянский топ-клуб отказался от звезды сборной Украины
«Ничего не будет». Итальянский топ-клуб отказался от звезды сборной Украины
29.06.2025, 07:33 52
Футбол
ЧИСОРА: «Буду рад, если с Усиком это произойдет. Будет мясорубка»
ЧИСОРА: «Буду рад, если с Усиком это произойдет. Будет мясорубка»
29.06.2025, 00:34 2
Бокс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я больше не буду с ним общаться»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я больше не буду с ним общаться»
29.06.2025, 08:20 4
Футбол
Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
29.06.2025, 08:52 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем