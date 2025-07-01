Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Мне это вообще не интересно. Да мне все равно»

Нападающий «Динамо» Андрей Ярмоленко высказался о бомбардирском рекорде легенды УПЛ Максима Шацких.

– Андрей, в новом сезоне будете ставить себе цель побить рекорд Максима Шацких по голам в УПЛ?

– Мне вообще это не интересно. Для меня самое главное, чтобы «Динамо» снова стало чемпионом.

– А шансы у вас есть, как считаете?

– Да мне все равно на эти шансы. Для меня самое главное, когда моя команда стала чемпионом, и я увидел вот эту радость в своих глазах, когда я смотрел в зеркало. Когда я увидел эту радость в глазах своих партнеров, когда я увидел эту радость своих друзей, своей семьи, своих детей, потому что «Динамо» снова чемпион. Это для меня самое главное. А побью я этот рекорд или не побью, это уже такое.

Ярмоленко на данный момент в УПЛ забил 114 голов, у лидера Шацких – 124.

Ранее киевское «Динамо» официально объявило о продлении контракта с возрастным украинским вингером Андреем Ярмоленко.