Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Мне это вообще не интересно. Да мне все равно»
Украинский нападающий – о рекорде Шацких
Нападающий «Динамо» Андрей Ярмоленко высказался о бомбардирском рекорде легенды УПЛ Максима Шацких.
– Андрей, в новом сезоне будете ставить себе цель побить рекорд Максима Шацких по голам в УПЛ?
– Мне вообще это не интересно. Для меня самое главное, чтобы «Динамо» снова стало чемпионом.
– А шансы у вас есть, как считаете?
– Да мне все равно на эти шансы. Для меня самое главное, когда моя команда стала чемпионом, и я увидел вот эту радость в своих глазах, когда я смотрел в зеркало. Когда я увидел эту радость в глазах своих партнеров, когда я увидел эту радость своих друзей, своей семьи, своих детей, потому что «Динамо» снова чемпион. Это для меня самое главное. А побью я этот рекорд или не побью, это уже такое.
Ярмоленко на данный момент в УПЛ забил 114 голов, у лидера Шацких – 124.
Ранее киевское «Динамо» официально объявило о продлении контракта с возрастным украинским вингером Андреем Ярмоленко.
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