Легионер-новичок Зари: «Я очень рад и горжусь тем, что я здесь»
Андрия Яньич дал первый комментарий как футболист луганской команды
Боснийский новичок «Зари» Андрия Яньич рассказал, почему решил продолжить карьеру в расположении луганского клуба. Футболист поставил перед собой амбициозную цель.
– Во-первых, поздравляем тебя с тем, что теперь ты стал частью нашей большой черно-белой семьи.
– Спасибо большое. Я очень рад и горжусь тем, что я здесь. Это большой шаг для меня, и я рад начать эту новую главу с футбольным клубом «Заря».
– Как тебя приняли в нашем дружеском коллективе?
– Все меня очень тепло встретили – и игроки, и персонал. Если что-то нужно, мне, конечно, помогут и подскажут.
– Главный тренер Виктор Скрипник говорил, что проведет индивидуальные разговоры с каждым игроком. Вы разговаривали с ним?
– Да, он отметил, что поговорит с каждым игроком индивидуально. Но у меня еще не было возможности поговорить с ним содержательно, потому что я только приехал.
– Ты играл только в чемпионате Боснии и Герцеговины и только в двух клубах. Трудно ли было переходить в новую команду и ехать в другую страну?
– Да, я играл за два клуба в боснийской лиге. Это мое первое выступление за границей, поэтому надеюсь, что адаптироваться будет не слишком трудно и адаптация пройдет как можно скорее.
– Какие цели и задачи ты ставишь перед собой лично?
– Как я уже отметил, моя цель – как можно скорее адаптироваться к УПЛ, хорошо вписаться в команду и помочь клубу достичь хороших результатов вместе.
– Ты уже провел несколько тренировок с нами. Что можешь сказать об уровне нагрузок? Насколько они трудны и есть ли разница от тренировочных сборов, например, по сравнению с твоими бывшими клубами?
– Могу сказать, что все здесь происходит гораздо быстрее. Все игроки сильны в ситуациях один в один, а также интенсивность тренировок достаточно высока. Все это большой вызов для меня, и думаю, что именно такая среда, такие тренировки и нагрузки помогут мне совершенствоваться как игроку. Я мотивирован упорно работать и как можно быстрее адаптироваться.
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