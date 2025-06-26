ОФИЦИАЛЬНО. Федык определился с тренерским штабом во главе Руха
Львовский клуб объявил о назначении 4-х тренеров
Новый главный тренер львовского «Руха» Иван Федык определился с тренерским штабом, который будет работать с ним в расположении львовской команды.
По официальной информации, в тренерский штаб «желто-черных» вошли: Валентин Слюсар, Ярослав Мартынюк, Андрей Ковтун и Олег Кононихин.
Иван Федык возглавил «Рух» в начале лета, заменив на должности наставника команды Виталия Пономарева, перебравшегося в расположение черкасского ЛНЗ.
Ранее сообщалось, что Виталий Пономарев забрал в ЛНЗ одного из ключевых исполнителей львовской команды.
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