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Украина. Премьер лига
26 июня 2025, 14:31 | Обновлено 26 июня 2025, 15:15
496
0

ОФИЦИАЛЬНО. Федык определился с тренерским штабом во главе Руха

Львовский клуб объявил о назначении 4-х тренеров

26 июня 2025, 14:31 | Обновлено 26 июня 2025, 15:15
496
0
ОФИЦИАЛЬНО. Федык определился с тренерским штабом во главе Руха
ФК Рух. Іван Федик

Новый главный тренер львовского «Руха» Иван Федык определился с тренерским штабом, который будет работать с ним в расположении львовской команды.

По официальной информации, в тренерский штаб «желто-черных» вошли: Валентин Слюсар, Ярослав Мартынюк, Андрей Ковтун и Олег Кононихин.

Иван Федык возглавил «Рух» в начале лета, заменив на должности наставника команды Виталия Пономарева, перебравшегося в расположение черкасского ЛНЗ.

Ранее сообщалось, что Виталий Пономарев забрал в ЛНЗ одного из ключевых исполнителей львовской команды.

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Рух Львов Иван Федык Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера Валентин Слюсар Ярослав Мартынюк Андрей Ковтун
Олег Вахоцкий Источник: ФК Рух Львов
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