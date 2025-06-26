Ростислав ЛЯХ: «Иван Федык – молодой тренер с прогрессивными идеями»

«Рух» начал подготовку к новому сезону. Команда работает под руководством нового главного тренера Ивана Федыка. Защитник «Руха» Ростислав Лях рассказал о требованиях тренерского штаба.

«Очень положительные эмоции, ведь была достаточно длинная пауза. Мы успели соскучиться один за другим, по коллективу, по мячу и полю, поэтому впечатления от первых тренировок очень хорошие. Команда начала подготовку к новому сезону в положительном настроении.

Я уже работал с Иваном Федыком несколько лет тому назад. Он поздоровался с коллективом и объяснил, какую игру он хочет видеть в нашем исполнении. Иван Федык – молодой тренер с прогрессивными идеями, который хочет поставить команде комбинационную игру, и чтобы мы демонстрировали интересный футбол. Хочется как можно быстрее воплотить эти замыслы на поле.

В нашем составе много молодых игроков, новый тренерский штаб, и у нас есть месяц на подготовку к старту чемпионата. За это время нам нужно отточить игровые связи и набрать хорошую форму. У клуба есть все условия для качественной работы на сборах, которые пройдут на нашей базе. Мы обеспечены всем для подготовки и восстановления, сейчас началась работа в обычном тренировочном режиме».