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  4. Ростислав ЛЯХ: «Иван Федык – молодой тренер с прогрессивными идеями»
Украина. Премьер лига
26 июня 2025, 14:16 |
102
0

Ростислав ЛЯХ: «Иван Федык – молодой тренер с прогрессивными идеями»

Защитник «Руха» рассказал о первых днях учебно-тренировочных сборов

26 июня 2025, 14:16 |
102
0
Ростислав ЛЯХ: «Иван Федык – молодой тренер с прогрессивными идеями»
ФК Рух. Ростислав Лях

«Рух» начал подготовку к новому сезону. Команда работает под руководством нового главного тренера Ивана Федыка. Защитник «Руха» Ростислав Лях рассказал о требованиях тренерского штаба.

«Очень положительные эмоции, ведь была достаточно длинная пауза. Мы успели соскучиться один за другим, по коллективу, по мячу и полю, поэтому впечатления от первых тренировок очень хорошие. Команда начала подготовку к новому сезону в положительном настроении.

Я уже работал с Иваном Федыком несколько лет тому назад. Он поздоровался с коллективом и объяснил, какую игру он хочет видеть в нашем исполнении. Иван Федык – молодой тренер с прогрессивными идеями, который хочет поставить команде комбинационную игру, и чтобы мы демонстрировали интересный футбол. Хочется как можно быстрее воплотить эти замыслы на поле.

В нашем составе много молодых игроков, новый тренерский штаб, и у нас есть месяц на подготовку к старту чемпионата. За это время нам нужно отточить игровые связи и набрать хорошую форму. У клуба есть все условия для качественной работы на сборах, которые пройдут на нашей базе. Мы обеспечены всем для подготовки и восстановления, сейчас началась работа в обычном тренировочном режиме».

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Рух Львов Иван Федык учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ростислав Лях
Сергей Турчак Источник: ФК Рух Львов
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