Денис ПИДГУРСКИЙ: «Все готовы выкладываться на 100%»

«Рух» проводит подготовку к новому сезону. Полузащитник «Руха» Денис Пидгурский рассказал о первых тренировках под руководством нового главного тренера.

«Мы были рады вернуться к тренировкам и увидеться, ведь за время отпуска все соскучились друг за другом. И игроки, и тренерский штаб, и персонал с удовольствием начали подготовку к новому сезону и отлично провели первые тренировки.

Иван Федык отлично знает каждого игрока, как и футболисты знают требования этого тренера, ведь 90% из нас уже работали с ним раньше. Мы понимаем, какой футбол он хочет видеть в нашем исполнении и тренерский штаб уже объяснил свои главные игровые принципы. На сборах у нас будет время, чтобы привыкнуть к этим требованиям.

Все наши игроки – профессионалы. За две недели до выхода из отпуска мы получили задания для индивидуальной работы и заметно, что футболисты выполнили их и подошли к сборам в хороших кондициях.

Очень рады, что проводим собрание на дому, ведь у нас есть все условия для того, чтобы хорошо подготовиться к сезону. Нам будут противостоять хорошие соперники из УПЛ и Первой лиги, будет и зарубежный спарринг против польской «Стали» – это тоже интересный опыт. Будем самоотверженно работать, ведь впереди новый сезон и новые вызовы как для команды, так и для каждого из нас лично. Все сейчас положительно настроены и готовы выкладываться на 100%».