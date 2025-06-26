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Украина. Премьер лига
26 июня 2025, 13:57 | Обновлено 26 июня 2025, 14:05
57
0

Денис ПИДГУРСКИЙ: «Все готовы выкладываться на 100%»

Полузащитник «Руха» поделился ожиданиями от летних сборов

26 июня 2025, 13:57 | Обновлено 26 июня 2025, 14:05
57
0
Денис ПИДГУРСКИЙ: «Все готовы выкладываться на 100%»
ФК Рух. Денис Пидгурский

«Рух» проводит подготовку к новому сезону. Полузащитник «Руха» Денис Пидгурский рассказал о первых тренировках под руководством нового главного тренера.

«Мы были рады вернуться к тренировкам и увидеться, ведь за время отпуска все соскучились друг за другом. И игроки, и тренерский штаб, и персонал с удовольствием начали подготовку к новому сезону и отлично провели первые тренировки.

Иван Федык отлично знает каждого игрока, как и футболисты знают требования этого тренера, ведь 90% из нас уже работали с ним раньше. Мы понимаем, какой футбол он хочет видеть в нашем исполнении и тренерский штаб уже объяснил свои главные игровые принципы. На сборах у нас будет время, чтобы привыкнуть к этим требованиям.

Все наши игроки – профессионалы. За две недели до выхода из отпуска мы получили задания для индивидуальной работы и заметно, что футболисты выполнили их и подошли к сборам в хороших кондициях.

Очень рады, что проводим собрание на дому, ведь у нас есть все условия для того, чтобы хорошо подготовиться к сезону. Нам будут противостоять хорошие соперники из УПЛ и Первой лиги, будет и зарубежный спарринг против польской «Стали» – это тоже интересный опыт. Будем самоотверженно работать, ведь впереди новый сезон и новые вызовы как для команды, так и для каждого из нас лично. Все сейчас положительно настроены и готовы выкладываться на 100%».

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чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Рух Львов Иван Федык Денис Пидгурский
Сергей Турчак Источник: ФК Рух Львов
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