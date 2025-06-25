Вратарь поехал в Польшу. Рух продолжает терять игроков

Как стало известно Sport.ua, еще два футболиста львовского «Руха» собираются сменить клубную прописку.

Вратарь Святослав Ванивский находится на просмотре в польской «Стали» из Жешува, а нападающий Владислав Погорелый – в поисках новой команды.

По индивидуальной программе после травм продолжают тренироваться Артур Ременяк, Марко Сапуга и Денис Слюсар.

Бразилец Эдсон должен появиться в расположении «Руха» 26 июня, а два легионера – кыргызстанец Бекназ Алмазбеков и гамбиец Бабукарр Фаал – присоединятся к команде на следующей неделе.

С основным составом на первом этапе подготовки к новому сезону тренируются игроки расформированного второлигового «Руха-2» и команды U-19: Алексей Товарницкий, Константин Квас, Максим Бойко, Назар Касарда, Иван Денисов, Юрий Мужиловский и Сергей Панченко.