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Украина. Премьер лига
25 июня 2025, 23:03 | Обновлено 25 июня 2025, 23:11
979
0

Вратарь поехал в Польшу. Рух продолжает терять игроков

Святослав Ванивский находится на просмотре в польской Стали из Жешува

25 июня 2025, 23:03 | Обновлено 25 июня 2025, 23:11
979
0
Вратарь поехал в Польшу. Рух продолжает терять игроков
ФК Рух. Святослав Ванивский

Как стало известно Sport.ua, еще два футболиста львовского «Руха» собираются сменить клубную прописку.

Вратарь Святослав Ванивский находится на просмотре в польской «Стали» из Жешува, а нападающий Владислав Погорелый – в поисках новой команды.

По индивидуальной программе после травм продолжают тренироваться Артур Ременяк, Марко Сапуга и Денис Слюсар.

Бразилец Эдсон должен появиться в расположении «Руха» 26 июня, а два легионера – кыргызстанец Бекназ Алмазбеков и гамбиец Бабукарр Фаал – присоединятся к команде на следующей неделе.

С основным составом на первом этапе подготовки к новому сезону тренируются игроки расформированного второлигового «Руха-2» и команды U-19: Алексей Товарницкий, Константин Квас, Максим Бойко, Назар Касарда, Иван Денисов, Юрий Мужиловский и Сергей Панченко.

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Рух Львов трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига инсайд чемпионат Украины по футболу Святослав Ванивский Сталь Жешув просмотр игроков Владислав Погорелый травма Артур Ременяк Марко Сапуга Денис Слюсар Эдсон Фернандо Бекназ Алмазбеков Бабукарр Фаал Рух-2 Львов Иван Денисов Сергей Панченко
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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