Защитник сборной Украины дал совет Мудрику на фоне допинг-скандала

Защитник национальной сборной Украины Евгений Чеберко отреагировал на допинг-скандал Михаила Мудрика. Евгений дал ценный совет Михаилу.

– Что можете сказать по поводу ситуации с игроком национальной сборной Михаилом Мудриком? Действительно ли кто-нибудь мог подставить игрока? Как вы думаете, вообще такое возможно?

– Не ожидал такого вопроса. Могу сказать, что в жизни много историй, когда подставляли, давали препараты — и игрок этого не знал. Поэтому все возможно в жизни, все могло случиться, я только хочу пожелать Мише не сдаваться. И, надеюсь, завершится скоро этот срок, в который он не может играть, и он вернется и в сборную, и в клуб, и покажет, какого уровня он футболист, – заявил Евгений.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами