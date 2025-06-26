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  4. Защитник сборной Украины дал совет Мудрику на фоне допинг-скандала
Англия
26 июня 2025, 15:11 |
750
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Защитник сборной Украины дал совет Мудрику на фоне допинг-скандала

Евгений Чеберко посоветовал Михаилу не сдаваться

26 июня 2025, 15:11 |
750
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Защитник сборной Украины дал совет Мудрику на фоне допинг-скандала
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Защитник национальной сборной Украины Евгений Чеберко отреагировал на допинг-скандал Михаила Мудрика. Евгений дал ценный совет Михаилу.

– Что можете сказать по поводу ситуации с игроком национальной сборной Михаилом Мудриком? Действительно ли кто-нибудь мог подставить игрока? Как вы думаете, вообще такое возможно?

– Не ожидал такого вопроса. Могу сказать, что в жизни много историй, когда подставляли, давали препараты — и игрок этого не знал. Поэтому все возможно в жизни, все могло случиться, я только хочу пожелать Мише не сдаваться. И, надеюсь, завершится скоро этот срок, в который он не может играть, и он вернется и в сборную, и в клуб, и покажет, какого уровня он футболист, – заявил Евгений.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами

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Михаил Мудрик Евгений Чеберко допинг сборная Украины по футболу Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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protasov_lyopu_davai
я бы посоветовал дурачку не употреблять допинг
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