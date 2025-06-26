Защитник сборной Украины: «Встреча с Ребровым? Было страшно»
Евгений Чеберко вспомнил вызов в сборную Украины на турнир в Канаде
Украинский защитник Евгений Чеберко откровенно рассказал об эмоциях от вызова в национальную сборную Украины на товарищеский турнир в Канаде.
– Как вам вообще работалось с тренерским штабом Сергея Реброва?
– Прекрасно. Немного сначала волновался, потому что до этого никогда с ним не общался и никогда не играл против его команд. Потому было интересно, но и страшно в начале.
Могу сказать, что тренерский штаб у национальной сборной очень хорошо сформирован, потому что все знают, за что отвечают, как должна играть национальная команда и какие учреждения игрокам нужно давать. Было интересно и было приятно посмотреть изнутри на все это, – сказал Евгений.
В июне национальная сборная Украины сыграла на товарищеском турнире в Канаде. Подопечные Сергея Реброва позорно уступили Канаде (2:4), но смогли обыграть Новую Зеландию (2:1).
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