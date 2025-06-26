Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник сборной Украины: «Встреча с Ребровым? Было страшно»
Сборная УКРАИНЫ
26 июня 2025, 14:08 |
173
0

Защитник сборной Украины: «Встреча с Ребровым? Было страшно»

Евгений Чеберко вспомнил вызов в сборную Украины на турнир в Канаде

26 июня 2025, 14:08 |
173
0
Защитник сборной Украины: «Встреча с Ребровым? Было страшно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Чеберко

Украинский защитник Евгений Чеберко откровенно рассказал об эмоциях от вызова в национальную сборную Украины на товарищеский турнир в Канаде.

– Как вам вообще работалось с тренерским штабом Сергея Реброва?

– Прекрасно. Немного сначала волновался, потому что до этого никогда с ним не общался и никогда не играл против его команд. Потому было интересно, но и страшно в начале.

Могу сказать, что тренерский штаб у национальной сборной очень хорошо сформирован, потому что все знают, за что отвечают, как должна играть национальная команда и какие учреждения игрокам нужно давать. Было интересно и было приятно посмотреть изнутри на все это, – сказал Евгений.

В июне национальная сборная Украины сыграла на товарищеском турнире в Канаде. Подопечные Сергея Реброва позорно уступили Канаде (2:4), но смогли обыграть Новую Зеландию (2:1).

По теме:
Чеберко помог победить Коламбусу, почему не играл Синчук? Результаты MLS
ВИДЕО. Невеста Таловерова показала всё. Роскошная фигура
ЛИТОВКА: «Сборная? Всегда что-то происходит... Как бы это ни было грустно»
Евгений Чеберко сборная Украины по футболу Сергей Ребров Canadian Shield
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артета принял важное решение по Зинченко. Известная реакция украинца
Футбол | 26 июня 2025, 10:15 4
Артета принял важное решение по Зинченко. Известная реакция украинца
Артета принял важное решение по Зинченко. Известная реакция украинца

Александр больше не входит в планы тренера Арсенала

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль оформил третий летний трансфер за 40 млн фунтов
Футбол | 26 июня 2025, 14:09 0
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль оформил третий летний трансфер за 40 млн фунтов
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль оформил третий летний трансфер за 40 млн фунтов

Милош Керкез покинул «Борнмут»

Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
Футбол | 25.06.2025, 16:23
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
Олимпийский чемпион: «От кого защищал Ломаченко Украину?»
Бокс | 25.06.2025, 20:55
Олимпийский чемпион: «От кого защищал Ломаченко Украину?»
Олимпийский чемпион: «От кого защищал Ломаченко Украину?»
Фрэнк Уоррен объяснил, почему Усик разорвал отношения с Красюком
Бокс | 26.06.2025, 08:50
Фрэнк Уоррен объяснил, почему Усик разорвал отношения с Красюком
Фрэнк Уоррен объяснил, почему Усик разорвал отношения с Красюком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ДОННАРУММА: «Он невероятный. Это лучший игрок в мире»
ДОННАРУММА: «Он невероятный. Это лучший игрок в мире»
24.06.2025, 10:54
Футбол
Нойер отреагировал на перфоманс Трубина в матче Клубного чемпионата мира
Нойер отреагировал на перфоманс Трубина в матче Клубного чемпионата мира
25.06.2025, 14:01
Футбол
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
25.06.2025, 05:02 2
Бокс
В Динамо прибыл форвард, не забивавший 4 года. Хавбек поедет в Польшу
В Динамо прибыл форвард, не забивавший 4 года. Хавбек поедет в Польшу
24.06.2025, 11:32 11
Футбол
Украинский клуб принял решение заявиться в Балтийскую хоккейную лигу
Украинский клуб принял решение заявиться в Балтийскую хоккейную лигу
24.06.2025, 15:50 1
Хоккей
Известный боксер: «Реванш Усик – Дюбуа? Разорву его к чертям за такое»
Известный боксер: «Реванш Усик – Дюбуа? Разорву его к чертям за такое»
25.06.2025, 04:24
Бокс
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко, а почему он сбежал, почему не сидит в тюрьме?»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко, а почему он сбежал, почему не сидит в тюрьме?»
25.06.2025, 04:05 3
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»
25.06.2025, 08:46 86
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем