Виктор ВАЦКО: «Ребров из-за этого должен сам подать в отставку»

Украинский комментатор Виктор Вацко поделился мыслями о будущем главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

«Не нужно увольнять Реброва в случае невыхода сборной Украины на чемпионат мира по футболу 2026. В таком случае Ребров сам должен подать в отставку и это будет нормально, ведь если не выполнил задачу – до свидания», – отметил комментатор.

Ранее отмечалось, что после двух июньских поединков в турнире Canadian Shield против Канады (2:4) и Новой Зеландии (2:1) произошло небольшое изменение в историческом рейтинге тренеров сборной Украины.