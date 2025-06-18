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  4. Виктор ВАЦКО: «Ребров из-за этого должен сам подать в отставку»
Сборная УКРАИНЫ
18 июня 2025, 04:24 |
151
0

Виктор ВАЦКО: «Ребров из-за этого должен сам подать в отставку»

Комментатор считает, что Ребров должен покинуть команду в случае невыхода на ЧМ-2026

18 июня 2025, 04:24 |
151
0
Виктор ВАЦКО: «Ребров из-за этого должен сам подать в отставку»
УАФ. Сергей Ребров

Украинский комментатор Виктор Вацко поделился мыслями о будущем главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

«Не нужно увольнять Реброва в случае невыхода сборной Украины на чемпионат мира по футболу 2026. В таком случае Ребров сам должен подать в отставку и это будет нормально, ведь если не выполнил задачу – до свидания», – отметил комментатор.

Ранее отмечалось, что после двух июньских поединков в турнире Canadian Shield против Канады (2:4) и Новой Зеландии (2:1) произошло небольшое изменение в историческом рейтинге тренеров сборной Украины.

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ЧМ-2026 по футболу Сергей Ребров Виктор Вацко
Дмитрий Олейник Источник: Вацко Live
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