ВИДЕО. Зажигательный танец. Мамелоди Сандаунз празднично покинул КЧМ

25 июня клуб из Южно-Африканской Республики, «Мамелоди Сандаунз», встретился в третьем туре клубного чемпионата мира против бразильской команды «Флуминенсе».

Поединок в Майами на «Hard Rock Stadium» выдался не совсем результативным – 0:0.

В связи с таким результатом игры «Мамелоди Сандаунз» финишировал на третьем месте в группе F и вылетел из турнира.

Футболисты клуба решили напоследок запомниться болельщикам благодаря своему танцу. Игроки после финального свистка зажгли на стадионе, поблагодарив фанатов.

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