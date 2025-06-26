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  4. ВИДЕО. Зажигательный танец. Мамелоди Сандаунз празднично покинул КЧМ
Клубный чемпионат мира
26 июня 2025, 14:51 |
266
0

ВИДЕО. Зажигательный танец. Мамелоди Сандаунз празднично покинул КЧМ

Футболисты клуба после финального свистка не смогли просто уйти с поля

26 июня 2025, 14:51 |
266
0
ВИДЕО. Зажигательный танец. Мамелоди Сандаунз празднично покинул КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

25 июня клуб из Южно-Африканской Республики, «Мамелоди Сандаунз», встретился в третьем туре клубного чемпионата мира против бразильской команды «Флуминенсе».

Поединок в Майами на «Hard Rock Stadium» выдался не совсем результативным – 0:0.

В связи с таким результатом игры «Мамелоди Сандаунз» финишировал на третьем месте в группе F и вылетел из турнира.

Футболисты клуба решили напоследок запомниться болельщикам благодаря своему танцу. Игроки после финального свистка зажгли на стадионе, поблагодарив фанатов.

ВИДЕО. Зажигательный танец. Мамелоди Сандаунз празднично покинул КЧМ

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Мамелоди Сандаунз клубный чемпионат мира по футболу видео Флуминенсе
Андрей Витренко Источник: DAZN
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