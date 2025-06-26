ВИДЕО. Зажигательный танец. Мамелоди Сандаунз празднично покинул КЧМ
Футболисты клуба после финального свистка не смогли просто уйти с поля
25 июня клуб из Южно-Африканской Республики, «Мамелоди Сандаунз», встретился в третьем туре клубного чемпионата мира против бразильской команды «Флуминенсе».
Поединок в Майами на «Hard Rock Stadium» выдался не совсем результативным – 0:0.
В связи с таким результатом игры «Мамелоди Сандаунз» финишировал на третьем месте в группе F и вылетел из турнира.
Футболисты клуба решили напоследок запомниться болельщикам благодаря своему танцу. Игроки после финального свистка зажгли на стадионе, поблагодарив фанатов.
ВИДЕО. Зажигательный танец. Мамелоди Сандаунз празднично покинул КЧМ
MAMELODI SUNDOWNS, DIRECTOS AL CORAZÓN DE TODOS LOS FUTBOLEROS ⚽❤️— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 25, 2025
Un papel en el Mundial de Clubes FIFA para estar muy ORGULLOSOS 👏🏻@FIFACWC| Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop| #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/2JyH1SGxXc
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