Атлетико не топ-клуб. И его это более чем устраивает

«Атлетико» ехал на КЧМ в качестве одного из фаворитов. Не в топ-4 главных, но в топ-6 – точно. То есть его выход из группы был не то чтобы событием со 100-процентной вероятностью, но близко к этому. Букмекер даже на квалификацию команды в четвертьфинал давал коэффициент чуть выше двойки – почти 50% шансов. Результат – досрочный вылет на самой ранней стадии. Выход в следующий этап не был даже близким, ведь в последнем матче команда забила 1 гол – а нужно было как минимум 3. Мадридцы вроде бы уступили только один раз, но домой едут с минусовой разницей голов и только одним хорошим матчем в активе – против местного «Сиэтла» (3:1). Хвалить команду не за что. Ну ладно, можно за характер: в последнем поединке она действительно боролась до конца, до последних секунд. Но мы уже более 10 лет хвалим «Атлетико» за характер, пока он проигрывает и проигрывает. Не надоело? После финального свистка матча, по итогам которого испанцы покинули турнир, Гризманн, один из лидеров команды, улыбался. Потому что его все устраивает. Всех все устраивает.

Этот материал – мое возмущение нежеланием «Атлетико» расти. Я хочу видеть команду сильной, но внутри клуба этого не хочет, кажется, никто.

Она проигрывает топ-матчи

Давайте просто возьмем последний сезон – тот, который называют весьма успешным для команды. Здесь «Атлетико» большую часть розыгрыша был в гонке за титул ЛЛ, вышел в плей-офф ЛЧ, сыграл в полуфинале кубка Испании. То есть это абсолютно точно не провал. Но выступления в больших поединках – крайне неудачные. Самое простое: «Атлетико» выиграл только 2 матча у «Барселоны» и «Реала». Вроде бы неплохо. Было бы, если бы он не провел против этих команд аж 9 встреч. Уже хуже, да? А давайте еще вспомним, что единственная победа над каталонцами была не по игре: «Атлетико» выиграл 2:1 при разгромном поражении по xG (0.71 против 3.37). Просто Облак выполнил 6 сейвов, а Левандовский не реализовал момент на 0.6 ожидаемого мяча. А единственный триумф против «Реала» – в день, по итогам которого команда вылетела из ЛЧ (1:0, поражение в серии пенальти с тем 11-метровым Альвареса). То есть обе – смазанные. Не было ни одного случая в сезоне, чтобы «Атлетико» играл лучше «Барсы» или «Реала» – и действительно победил. А на это было 9 попыток. Не хватило.

Вы скажете, что топ-поединки – не только против испанских грандов. И будете правы. Давайте посмотрим на результаты в ЛЧ. Отбросим дуэли со «Спартой», «Слованом» и «Зальцбургом» (не скажете же вы, что это топ-команды?) – и окажется, что «Атлетико» победил 4 раза, а проиграл – 3. Причем среди удачных матчей есть дуэль с «ПСЖ» (2:1), где 3 очка были заработаны исключительно за счет лучшей реализации, а еще – матч с «Лейпцигом» (2:1), который провел, возможно, свой худший сезон за целое десятилетие. Зато есть поражения от «Лилля» (1:3) и «Бенфики» (0:4), оба – вполне по игре. Согласен, что матч с «Байером» (2:1) – крутой. После него даже я поверил, что тот старый-добрый «Атлетико» вернулся… Но больше таких мадридцев мы и не увидели. Раз в год и палка стреляет, да? И финальный гвоздь в крышку этого гроба – это позорное поражение «ПСЖ» на клубном ЧМ (0:4). Сколько топ-матчей можно занести команде в актив за сезон? 2-3? А их было чуть меньше пары десятков. Что же это за топ-клуб, который не играет круто против лучших?

Она зациклена на Симеоне

Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Любой клуб попрощается со своим тренером, если почувствует, что тот не может предложить ничего, чтобы команда прибавила. Даже «Лестер» уволил Раньери на следующий год после выигрыша титула, потому что тот не имел идей, как сделать лучше. Есть ли идеи у Симеоне? Да. Работают ли они? Нет. Первое чемпионство с Симеоне «Атлетико» выиграл в 2014 году. Тогда коллектив играл вторым номером и максимально вертикально, делал акцент на оборону – закончил чемпионат с разницей голов 77:26. Второй титул – в 2021-м. Плюс-минус тот же плейбук, плюс-минус такая же разница голов – 67:25. Так вот, в прошлом сезоне «Атлетико» пропустил в лиге 43, в этом имел 38.56 xGA, зато прибавил в атаке – 68+ забитых 3 сезона подряд. В трех предыдущих розыгрышах без титула было 55, 51 и 65. В течение последнего сезона «Атлетико» владел мячом 52.2% времени в чемпионате, год назад – 50.8%, еще сезоном ранее – 50.4%. То есть мадридцы сдают в обороне ради лучшей игры на мяче и с мячом. Они меняются. Но это не помогает.

Сейчас честный план «Атлетико» на победный для себя сезон в Ла Лиге выглядел бы так: «Симеоне изменится настолько, что команда заиграет в топ-футбол». Вера в тренера – это хорошо, даже круто, когда специалист растет и развивается вместе с коллективом. Но если вы хотите, чтобы ваш топ-наставник делал что-то не свойственное ему, то, может, вам нужен другой топ-наставник? Допустим, у вас есть Анчелотти и вы хотите играть в структурированный футбол. Тогда, может, ну его того Анчелотти? Он крутой, но есть тот же Алонсо, игра команды которого – именно такая, какую вы хотели бы видеть у себя. И вы меняете Анчелотти на Алонсо. Или у вас есть прагматичный Тухель и состав под игру в футбол с доминированием на поле. Тогда зачем вам Тухель? Можно взять Компани, который даст вам именно то, чего вы хотите. «Атлетико» хочет играть современно? Замечательно. Тогда нужен подходящий тренер. Симеоне прогрессирует, но медленно. Чтобы выигрывать, можно взять кого-то другого. Но «Атлетико» не берет. Потому что ему нормально ждать, пока Диего станет лучшей версией самого себя.

У него одинаковые результаты от сезона к сезону

Вы скажете: «Это признак стабильности». А я отвечу: действительно было бы так, если бы в Испании была более высокая конкуренция. Состав «Атлетико» в два раза дешевле, чем у «Реала» и «Барселоны», но в полтора раза дороже, чем у кого-либо другого в чемпионате. То есть у команды объективно есть причины каждый раз финишировать третьей, потому что она находится прямо в этой пропасти между грандами и всеми остальными. Значит, единственный способ ее оценить – результат на финише. Насколько близко к лучшим? Больше баллов, чем год назад? Такого рода вопросы должны быть. Так вот, розыгрыш 2023/24 – провальный для «Атлетико». Там команда отстала даже от «Жироны» и не вела борьбу за титул вообще. В атаке было грустно, тянул один Гризманн. Розыгрыш 24/25 – успешный для коллектива. Борьба за титул, легкое завоевание третьей строчки, раскрытие Серлота и Альвареса. А тут сравниваем неудачный и удачный сезоны – и оказывается, что в обоих мадридцы набрали ровно по 76 очков, забили 70 и 68 голов соответственно.

Понимаете? Удачный и неудачный сезоны по результатам на финише – тождественные. «Атлетико» не в пропасти – во временной петле. Где каждый год одно и то же, а ты можешь повлиять только на детали. В этом году выиграешь на матч больше – значит, хороший. В этом забьешь на 5 голов меньше – значит, плохой. Или наоборот. Кто его знает, честно говоря. «Атлетико» имеет наименьшую амплитуду между сезонами, которые можно считать хорошими, и такими, которые можно назвать плохими. Потому что они плюс-минус одинаковые. Герои фильмов а-ля «День сурка» пытаются вырваться из этой петли, потому что за ее пределами у них есть своя жизнь. Да и просто надоедает, на самом деле. Хочется видеть дни разными, переживать разные события, общаться с разными людьми и так далее. Всем персонажам такого рода кино. Но не «Атлетико». Ему вроде бы нормально проводить одинаковые сезоны, а в конце оценивать их по-разному. Если бы коллектив хотел, чтобы было по-другому, он бы действовал. Однако реально серьёзных действий нет. Симеоне все еще в клубе. Состав обновляется медленно. Через год снова будет 76 очков.

Она лишена баланса в составе

Getty Images/Global Images Ukraine. Александар Серлот и Хулиан Альварес

Лучшие по оценке в сезоне ЛЛ – Серлот и Альварес. Удачные трансферы в линию атаки. Но ненужные. В сезоне без этой пары «Атлетико» забил на 2 гола больше. Я согласен, что иметь в клубе «девятку» и игрока уровня Альвареса – привилегия, но она не дала команде решающего преимущества. По одной простой причине: потому что тут вообще не заботятся о балансе. Облак чередует средний сезон с плохим, а в обороне играют Ленгле, Аспиликуэта, Витсель – ветераны и «сбитые летчики». В центре поля все еще нет топа на замену Коке. Кто вообще сейчас в команде делает разницу? Серлот, Альварес, Гризманн, Льоренте. Да и все, пожалуй. Кроме последнего, все – футболисты атаки. Да и Льоренте играет важную роль на мяче. А оборона? И проблема с этой линией уже не первый год. Но все ее игнорируют, потому что основная цель – сделать команду сильнее, а не начать выигрывать. Делает ли трансфер Альвареса «Атлетико» сильнее? Да. Но для побед нужно было подписать защитника.

Атлетико – семейная команда

Все всех любят: тренер – футболистов, футболисты – тренера, да и химия между наставником и фанатами очевидна. Это хорошо, многие об этом мечтают. Например, «Атлетик» из Бильбао. Или «Вильярреал». Или, например, «Бетис». Каждый год финишировать в зоне ЛЧ для каждой из этих команд – счастье, набирать ровно по 76 очков в чемпионате – повод для праздника, отсутствие скандалов внутри – выигрыш джекпота. Потому что они – сильные коллективы без амбиций стать лучшими. И так и должно быть, потому что трудно стремиться к самой вершине, когда у тебя нет денег и возможностей эту вершину покорить. Но «Атлетико» имеет и деньги, и возможности. «Реал» перестраивается, а «Барселона» не может платить много за трансферы – это шанс для мадридцев. Но они им не пользуются. Даже не пытаются. Поэтому и в топ-матчах «Атлетико» не выигрывает. Потому что к каждому подходит с желанием выиграть – но без амбиций стать топ-клубом.

Не может считаться топ-командой та, чей тренер ищет себя и свой новый стиль. Та, которая не делает трансферов на проблемные позиции. Та, которая проводит 2 одинаковых по результатам на финише сезона – и воспринимает их по-разному, год без прогресса считает весьма удачным. «Атлетико» рад быть там, где он есть, и просто старается не упасть. Он держит уровень уже много лет подряд, но из-за этого отказывается от возможности пойти за большим. «Атлетико» имеет семейную атмосферу, поэтому здесь футболисты хорошо проводят время – но теряют амбиции. Такой себе приятный уголок, кружок по интересам в Мадриде. Наверное, такая команда должна быть в футболе, в ЛЧ, даже в каждом чемпионате. Однако обидно видеть, как кто-то сливает в трубу свой потенциал. «Атлетико» может больше. Соперники в чемпионате дают шансы рисковать (в Испании нет 4-й силы), поэтому мадридцы могли бы поменять тренера на более современного. И защитников могли бы приобрести. И Облака продать. Но это не по-семейному, а еще – о смелости.

«Атлетико» боится. А если ты боишься, то какой из тебя топ-клуб?

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