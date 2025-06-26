Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин – большая мечта этого клуба. Андрей выбрал команду на следующий сезон
Испания
26 июня 2025, 23:44 |
1669
2

Лунин – большая мечта этого клуба. Андрей выбрал команду на следующий сезон

Украинец решил остаться в «Реале»

26 июня 2025, 23:44 |
1669
2
Лунин – большая мечта этого клуба. Андрей выбрал команду на следующий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер Андрей Лунин принял решение о своем будущем.

По информации испанского издания Marca, Лунин решил остаться в следующем сезоне в мадридском клубе «Реал». Голкипер рассматривал этим летом в клуб топового чемпионата, но конкретного предложения не поступало.

У голкипера был вариант с «Галатасараем», Андрей также был самой большой мечтой «Овьедо», однако украинский вратарь отклонил два варианта.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

По теме:
Зинченко заинтересовал 5 клубов. Известны главные претенденты на украинца
Сетка плей-офф КЧМ-2025. Ждут Реал: с кем сыграют Ман Сити и Ювентус?
«Он – жертва их стратегии». Челси планирует расторгнуть контракт с Мудриком
Овьедо Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Галатасарай Андрей Лунин трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитрий Олейник Источник: Marca
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Германия разгромила Францию. Определена финальная пара молодежного ЧЕ
Футбол | 25 июня 2025, 23:53 0
Германия разгромила Францию. Определена финальная пара молодежного ЧЕ
Германия разгромила Францию. Определена финальная пара молодежного ЧЕ

В решающем матче в Братиславе сыграют сборные Англии и Германии

Интер избежал матча с Боруссией Д. Определены 6 из 8 пар 1/8 финала КЧМ
Футбол | 26 июня 2025, 07:40 1
Интер избежал матча с Боруссией Д. Определены 6 из 8 пар 1/8 финала КЧМ
Интер избежал матча с Боруссией Д. Определены 6 из 8 пар 1/8 финала КЧМ

Нерадзурри вместе с Монтеррейем вышли в плей-офф клубного мундиаля из группы Е

Лунин может оказаться в сенсационном клубе. Это может шокировать фанатов
Футбол | 26.06.2025, 08:21
Лунин может оказаться в сенсационном клубе. Это может шокировать фанатов
Лунин может оказаться в сенсационном клубе. Это может шокировать фанатов
Игрок Динамо: «Пенальти мне пробивать больше не дадут»
Футбол | 26.06.2025, 20:22
Игрок Динамо: «Пенальти мне пробивать больше не дадут»
Игрок Динамо: «Пенальти мне пробивать больше не дадут»
Клуб УПЛ хочет приобрести молодого вратаря. Тренер подтвердил
Футбол | 26.06.2025, 21:12
Клуб УПЛ хочет приобрести молодого вратаря. Тренер подтвердил
Клуб УПЛ хочет приобрести молодого вратаря. Тренер подтвердил
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lulinnha
Теперь следующее лето с продолжением... 
Ответить
0
Victor673256ua
Ов'єдо на теперішньому етапі кар'єри Луніна нереалістично. Нащо воно йому
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Месси получил безумное предложение покинуть Майами. Дают космические деньги
Месси получил безумное предложение покинуть Майами. Дают космические деньги
26.06.2025, 14:28 7
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко, а почему он сбежал, почему не сидит в тюрьме?»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко, а почему он сбежал, почему не сидит в тюрьме?»
25.06.2025, 04:05 3
Футбол
Олимпийский чемпион: «От кого защищал Ломаченко Украину?»
Олимпийский чемпион: «От кого защищал Ломаченко Украину?»
25.06.2025, 20:55 4
Бокс
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»
25.06.2025, 08:46 85
Бокс
Известный боксер: «Реванш Усик – Дюбуа? Разорву его к чертям за такое»
Известный боксер: «Реванш Усик – Дюбуа? Разорву его к чертям за такое»
25.06.2025, 04:24
Бокс
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
25.06.2025, 01:50
Футбол
Бывший капитан киевского Динамо бросил вызов одному из лидеров Шахтера
Бывший капитан киевского Динамо бросил вызов одному из лидеров Шахтера
25.06.2025, 15:22 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем