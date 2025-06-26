Лунин – большая мечта этого клуба. Андрей выбрал команду на следующий сезон
Украинец решил остаться в «Реале»
Украинский голкипер Андрей Лунин принял решение о своем будущем.
По информации испанского издания Marca, Лунин решил остаться в следующем сезоне в мадридском клубе «Реал». Голкипер рассматривал этим летом в клуб топового чемпионата, но конкретного предложения не поступало.
У голкипера был вариант с «Галатасараем», Андрей также был самой большой мечтой «Овьедо», однако украинский вратарь отклонил два варианта.
В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В решающем матче в Братиславе сыграют сборные Англии и Германии
Нерадзурри вместе с Монтеррейем вышли в плей-офф клубного мундиаля из группы Е