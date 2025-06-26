Лунин – большая мечта этого клуба. Андрей выбрал команду на следующий сезон

Украинский голкипер Андрей Лунин принял решение о своем будущем.

По информации испанского издания Marca, Лунин решил остаться в следующем сезоне в мадридском клубе «Реал». Голкипер рассматривал этим летом в клуб топового чемпионата, но конкретного предложения не поступало.

У голкипера был вариант с «Галатасараем», Андрей также был самой большой мечтой «Овьедо», однако украинский вратарь отклонил два варианта.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».