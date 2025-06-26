Артур РЯБОВ: «Хотел бы попасть в еврокубки вместе с ЛНЗ»

Украинский полузащитник Артур Рябов объяснил, почему решил перебраться в расположение черкасского ЛНЗ. Футболист назвал амбициозную цель, которую хочет дотянуть вместе с «фиолетовыми».

– Артур, поздравляю в Черкассах. Как чувствуешь себя, как настроение?

– Настроение очень хорошее. Немного отдохнув, провел отпуск. Приехал сюда заряженный, с боевым настроением. Хочу уже как можно скорее начать тренировочный процесс.

– Последние полгода ты работал с Виталием Пономаревым у ФК Рух. Повлияло ли на твой переход то, что Виталий Юрьевич возглавил ЛНЗ?

– Да, конечно, повлияло. Я в хороших отношениях с Виталием Юрьевичем. Он также повлиял на меня в роли тренера в ФК Рух, давал мне возможности играть. Поэтому я рад, что попал в этот клуб и в такой тренерский штаб.

- Следил ли за ЛНЗ до варианта с переходом сюда?

– Да, следил. Смотрел игры. Бывали моменты, когда что-то не удавалось. Но надеюсь, что с этого сезона вместе со мной и тренерским штабом мы будем стараться идти к цели и выполнять наши задачи.

– Какие личные цели ставишь на этот сезон в составе команды?

- В первую очередь хочу играть вместе с командой и тренерским штабом, достигать результатов и выполнять задачи, которые нам поставит руководство. И, если честно, хотел бы попасть в еврокубки, – сказал Артур.