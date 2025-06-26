Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артур РЯБОВ: «Хотел бы попасть в еврокубки вместе с ЛНЗ»
Украина. Премьер лига
26 июня 2025, 12:59 | Обновлено 26 июня 2025, 13:00
108
0

Артур РЯБОВ: «Хотел бы попасть в еврокубки вместе с ЛНЗ»

Артур пообщался с пресс-службой «фиолетовых» после смены клубной прописки

26 июня 2025, 12:59 | Обновлено 26 июня 2025, 13:00
108
0
Артур РЯБОВ: «Хотел бы попасть в еврокубки вместе с ЛНЗ»
ФК ЛНЗ. Артур Рябов

Украинский полузащитник Артур Рябов объяснил, почему решил перебраться в расположение черкасского ЛНЗ. Футболист назвал амбициозную цель, которую хочет дотянуть вместе с «фиолетовыми».

– Артур, поздравляю в Черкассах. Как чувствуешь себя, как настроение?

– Настроение очень хорошее. Немного отдохнув, провел отпуск. Приехал сюда заряженный, с боевым настроением. Хочу уже как можно скорее начать тренировочный процесс.

– Последние полгода ты работал с Виталием Пономаревым у ФК Рух. Повлияло ли на твой переход то, что Виталий Юрьевич возглавил ЛНЗ?

– Да, конечно, повлияло. Я в хороших отношениях с Виталием Юрьевичем. Он также повлиял на меня в роли тренера в ФК Рух, давал мне возможности играть. Поэтому я рад, что попал в этот клуб и в такой тренерский штаб.

- Следил ли за ЛНЗ до варианта с переходом сюда?

– Да, следил. Смотрел игры. Бывали моменты, когда что-то не удавалось. Но надеюсь, что с этого сезона вместе со мной и тренерским штабом мы будем стараться идти к цели и выполнять наши задачи.

– Какие личные цели ставишь на этот сезон в составе команды?

- В первую очередь хочу играть вместе с командой и тренерским штабом, достигать результатов и выполнять задачи, которые нам поставит руководство. И, если честно, хотел бы попасть в еврокубки, – сказал Артур.

По теме:
Ростислав ЛЯХ: «Иван Федык – молодой тренер с прогрессивными идеями»
Денис ПИДГУРСКИЙ: «Все готовы выкладываться на 100%»
КАРАВАЕВ – о сравнении с Роналду и Месси и желании снова побеждать
Артур Рябов ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нового вратаря Барсы называют крысой и самым талантливым со времен Вальдеса
Футбол | 25 июня 2025, 14:25 1
Нового вратаря Барсы называют крысой и самым талантливым со времен Вальдеса
Нового вратаря Барсы называют крысой и самым талантливым со времен Вальдеса

Обозреватель Sport.ua – о тернистом пути Жоана Гарсии в главную команду Каталонии

Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
Футбол | 25 июня 2025, 16:23 0
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»

Защитник Арсенала поделился эмоциями от постоянных напоминаний мира о войне

Бывший капитан киевского Динамо бросил вызов одному из лидеров Шахтера
Футбол | 25.06.2025, 15:22
Бывший капитан киевского Динамо бросил вызов одному из лидеров Шахтера
Бывший капитан киевского Динамо бросил вызов одному из лидеров Шахтера
Атлетико не топ-клуб. И его это более чем устраивает
Футбол | 26.06.2025, 13:58
Атлетико не топ-клуб. И его это более чем устраивает
Атлетико не топ-клуб. И его это более чем устраивает
ЗАХАРОВА: «Притула хайпует на Ломаченко. Сидит дома, видосики снимает»
Бокс | 26.06.2025, 10:33
ЗАХАРОВА: «Притула хайпует на Ломаченко. Сидит дома, видосики снимает»
ЗАХАРОВА: «Притула хайпует на Ломаченко. Сидит дома, видосики снимает»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
26.06.2025, 07:37
Футбол
ДОННАРУММА: «Он невероятный. Это лучший игрок в мире»
ДОННАРУММА: «Он невероятный. Это лучший игрок в мире»
24.06.2025, 10:54
Футбол
Нойер отреагировал на перфоманс Трубина в матче Клубного чемпионата мира
Нойер отреагировал на перфоманс Трубина в матче Клубного чемпионата мира
25.06.2025, 14:01
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Украины устроил кадровую чистку. Ушли 4 игрока
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Украины устроил кадровую чистку. Ушли 4 игрока
25.06.2025, 07:23
Футзал
Известный боксер: «Реванш Усик – Дюбуа? Разорву его к чертям за такое»
Известный боксер: «Реванш Усик – Дюбуа? Разорву его к чертям за такое»
25.06.2025, 04:24
Бокс
У Ямаля проблемы в Барселоне. Напоминает ситуацию с Месси
У Ямаля проблемы в Барселоне. Напоминает ситуацию с Месси
24.06.2025, 14:12 18
Футбол
Дюбуа приготовиться. Стали известны имена первых спарринг-партнеров Усика
Дюбуа приготовиться. Стали известны имена первых спарринг-партнеров Усика
25.06.2025, 14:12
Бокс
Известно, почему Усик разорвал отношения с промоутером Красюком
Известно, почему Усик разорвал отношения с промоутером Красюком
24.06.2025, 08:24 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем