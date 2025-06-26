ОФИЦИАЛЬНО. «Успехов, Кучер». ЛНЗ подтвердил уход голкипера
Евгений Кучеренко продолжит карьеру в Шотландии
Черкасский ЛНЗ официально объявил об уходе украинского голкипера Евгения Кучеренко. Об этом пишет клубная пресс-служба «фиолетовых».
«Наш голкипер продолжит карьеру в Шотландии – Евгений присоединяется к клубу «Данди Юнайтед». Успехов в Шотландии, Кучер», – лаконично говорится в сообщении.
За ЛНЗ Кучеренко выступал с 2024 года. В сезоне 2024/25 Евгений провел 29 матчей во всех турнирах и пропустил 37 голов, в восьми поединках отыграв на ноль.
По итогам прошедшей кампании Данди Юнайтед стал четвертым в чемпионате Шотландии и получил путевку в Лигу конференций (2-й раунд квалификации).
Ранее наставник Данди Юнайтед объяснил, почему клуб подписал украинского голкипера
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