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Украина. Премьер лига
26 июня 2025, 12:23 | Обновлено 26 июня 2025, 12:43
325
0

ОФИЦИАЛЬНО. «Успехов, Кучер». ЛНЗ подтвердил уход голкипера

Евгений Кучеренко продолжит карьеру в Шотландии

26 июня 2025, 12:23 | Обновлено 26 июня 2025, 12:43
325
0
ОФИЦИАЛЬНО. «Успехов, Кучер». ЛНЗ подтвердил уход голкипера
ФК ЛНЗ. Евгений Кучеренко

Черкасский ЛНЗ официально объявил об уходе украинского голкипера Евгения Кучеренко. Об этом пишет клубная пресс-служба «фиолетовых».

«Наш голкипер продолжит карьеру в Шотландии – Евгений присоединяется к клубу «Данди Юнайтед». Успехов в Шотландии, Кучер», – лаконично говорится в сообщении.

За ЛНЗ Кучеренко выступал с 2024 года. В сезоне 2024/25 Евгений провел 29 матчей во всех турнирах и пропустил 37 голов, в восьми поединках отыграв на ноль.

По итогам прошедшей кампании Данди Юнайтед стал четвертым в чемпионате Шотландии и получил путевку в Лигу конференций (2-й раунд квалификации).

Ранее наставник Данди Юнайтед объяснил, почему клуб подписал украинского голкипера

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Евгений Кучеренко ЛНЗ Черкассы Данди Юнайтед трансферы трансферы УПЛ чемпионат Шотландии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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