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WTA
26 июня 2025, 12:35 |
86
0

WTA 500 Бад-Хомбург. Матчи Паолини, Свентек, Пегулы. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию четвертьфинальных матчей пятисотника в Германии 26 июня

26 июня 2025, 12:35 |
86
0
WTA 500 Бад-Хомбург. Матчи Паолини, Свентек, Пегулы. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

26 июня на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия) пройдут четвертьфинальные матчи.

Все встречи состоятся на центральном корте. Sport.ua проведет видеотрансляцию игрового дня.

WTA 500 Бад-Хомбург. Расписание матчей

Центральный корт (начало игрового дня – 12:30 по Киеву)

  • 12:30. Беатрис Хаддад Майя – Жасмин Паолини
  • 14:00. Екатерина Александрова – Ига Свентек
  • 17:00. Джессика Пегула – Эмма Наварро
  • 18:30. Мирра Андреева – Линда Носкова

WTA 500 Бад-Хомбург. Матчи Паолини, Свентек, Пегулы. Смотреть онлайн. LIVE

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
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WTA Бад-Хомбург смотреть онлайн Беатрис Хаддад Майя Жасмин Паолини Екатерина Александрова Ига Свёнтек Мирра Андреева Линда Носкова Джессика Пегула Эмма Наварро
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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