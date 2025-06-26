WTA 500 Бад-Хомбург. Матчи Паолини, Свентек, Пегулы. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию четвертьфинальных матчей пятисотника в Германии 26 июня
26 июня на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия) пройдут четвертьфинальные матчи.
Все встречи состоятся на центральном корте. Sport.ua проведет видеотрансляцию игрового дня.
WTA 500 Бад-Хомбург. Расписание матчей
Центральный корт (начало игрового дня – 12:30 по Киеву)
- 12:30. Беатрис Хаддад Майя – Жасмин Паолини
- 14:00. Екатерина Александрова – Ига Свентек
- 17:00. Джессика Пегула – Эмма Наварро
- 18:30. Мирра Андреева – Линда Носкова
WTA 500 Бад-Хомбург. Матчи Паолини, Свентек, Пегулы. Смотреть онлайн. LIVE
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