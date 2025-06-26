26 июня на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия) пройдут четвертьфинальные матчи.

Все встречи состоятся на центральном корте. Sport.ua проведет видеотрансляцию игрового дня.

WTA 500 Бад-Хомбург. Расписание матчей

Центральный корт (начало игрового дня – 12:30 по Киеву)

12:30. Беатрис Хаддад Майя – Жасмин Паолини

Беатрис Хаддад Майя – Жасмин Паолини 14:00. Екатерина Александрова – Ига Свентек

Ига Свентек 17:00. Джессика Пегула – Эмма Наварро

Джессика Пегула – Эмма Наварро 18:30. Мирра Андреева – Линда Носкова

WTA 500 Бад-Хомбург. Матчи Паолини, Свентек, Пегулы. Смотреть онлайн. LIVE

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