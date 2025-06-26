Без Свитолиной. Известны четвертьфиналистки турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге

25 июня на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге завершились все матчи 1/8 финала.

Украинская теннисистка Элина Свитолина в трех напряженных сетах уступила представительнице Бразилии Беатрис Хаддад Майе.

Бразильянка в третьем раунде встретится со второй сеяной и четвертой ракеткой мира Жасмин Паолини, которая в своем стартовом поединке выбила Лейлу Фернандес.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Первая сеяная Джессика Пегула во втором круге прошла Катерину Синякову. Следующей соперницей Пегулы будет ее соотечественница Эмма Наварро. Американка в Бад-Хомбурге уже переиграла Марту Костюк и Наоми Осаку.

Известная польская теннисистка Ига Свентек в 1/8 финала одолела Викторию Азаренко. Далее Ига поборется против Екатерины Александровой.

Еще одна четвертьфинальная пара: Мирра Андреева – Линда Носкова. Носкова во втором раунде справилась с прошлогодней полуфиналисткой Уимблдона Донной Векич.

WTA 500 Бад-Хомбург. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [1] – Эмма Наварро [5]

Мирра Андреева [3] – Линда Носкова

Нижняя часть сетки

Екатерина Александрова [8] – Ига Свентек [4]

Беатрис Хаддад Майя – Жасмин Паолини [2]