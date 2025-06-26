Без Свитолиной. Известны четвертьфиналистки турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
Элина уступила Беатрис Хаддад Майи, бразильянка в 3-м раунде сыграет с Жасмин Паолини
25 июня на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге завершились все матчи 1/8 финала.
Украинская теннисистка Элина Свитолина в трех напряженных сетах уступила представительнице Бразилии Беатрис Хаддад Майе.
Бразильянка в третьем раунде встретится со второй сеяной и четвертой ракеткой мира Жасмин Паолини, которая в своем стартовом поединке выбила Лейлу Фернандес.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Первая сеяная Джессика Пегула во втором круге прошла Катерину Синякову. Следующей соперницей Пегулы будет ее соотечественница Эмма Наварро. Американка в Бад-Хомбурге уже переиграла Марту Костюк и Наоми Осаку.
Известная польская теннисистка Ига Свентек в 1/8 финала одолела Викторию Азаренко. Далее Ига поборется против Екатерины Александровой.
Еще одна четвертьфинальная пара: Мирра Андреева – Линда Носкова. Носкова во втором раунде справилась с прошлогодней полуфиналисткой Уимблдона Донной Векич.
WTA 500 Бад-Хомбург. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Джессика Пегула [1] – Эмма Наварро [5]
Мирра Андреева [3] – Линда Носкова
Нижняя часть сетки
Екатерина Александрова [8] – Ига Свентек [4]
Беатрис Хаддад Майя – Жасмин Паолини [2]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джейми Варди, вероятнее всего, перейдет в «Бетис»
Украинка в трех сетах проиграла Яне Фетт
Хоча по грі,то Майя була упевненійше
в більшості моментів,тому мабуть такий ітог!