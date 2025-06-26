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  4. Без Свитолиной. Известны четвертьфиналистки турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
WTA
26 июня 2025, 09:21 |
363
1

Без Свитолиной. Известны четвертьфиналистки турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге

Элина уступила Беатрис Хаддад Майи, бразильянка в 3-м раунде сыграет с Жасмин Паолини

26 июня 2025, 09:21 |
363
1
Без Свитолиной. Известны четвертьфиналистки турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Беатрис Хаддад Майя

25 июня на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге завершились все матчи 1/8 финала.

Украинская теннисистка Элина Свитолина в трех напряженных сетах уступила представительнице Бразилии Беатрис Хаддад Майе.

Бразильянка в третьем раунде встретится со второй сеяной и четвертой ракеткой мира Жасмин Паолини, которая в своем стартовом поединке выбила Лейлу Фернандес.

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Первая сеяная Джессика Пегула во втором круге прошла Катерину Синякову. Следующей соперницей Пегулы будет ее соотечественница Эмма Наварро. Американка в Бад-Хомбурге уже переиграла Марту Костюк и Наоми Осаку.

Известная польская теннисистка Ига Свентек в 1/8 финала одолела Викторию Азаренко. Далее Ига поборется против Екатерины Александровой.

Еще одна четвертьфинальная пара: Мирра Андреева – Линда Носкова. Носкова во втором раунде справилась с прошлогодней полуфиналисткой Уимблдона Донной Векич.

WTA 500 Бад-Хомбург. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [1] – Эмма Наварро [5]
Мирра Андреева [3] – Линда Носкова

Нижняя часть сетки

Екатерина Александрова [8] – Ига Свентек [4]
Беатрис Хаддад Майя – Жасмин Паолини [2]

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WTA Бад-Хомбург Джессика Пегула Эмма Наварро Мирра Андреева Линда Носкова Екатерина Александрова Ига Свёнтек Беатрис Хаддад Майя Жасмин Паолини Элина Свитолина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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RomеоBoss
Дуже шкода,коли виграла першу партію,а врешті програєш матч!
Хоча по грі,то Майя була упевненійше 
в більшості моментів,тому мабуть такий ітог!
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