Стало известно, как Александрия планирует заменить ушедших футболистов

Серебряный призер Премьер-лиги – «Александрия» – продолжает подготовку к сезону 2025/26 в штатном режиме.

Команда тренируется на своей базе, а уже 29 июня проведет спарринг против «Ингульца». 1 июля футболисты «горожан» отправятся в Австрию для проведения тренировочных сборов под руководством нового наставника Кирилла Нестеренко.

После завершения прошлого сезона призер элитного дивизиона потерял главного тренера Руслана Ротаня и ряд важных игроков – голкипера Георгия Ермакова, форварда Александра Филиппова, полузащитника Ивана Калюжного, защитника Александра Мартынюка.

По информации источника, клуб спокойно воспринимает уход этих футболистов и уже определился со стратегией на летнее трансферное окно. «Александрия» сделает ставку на перспективных легионеров.

Ожидается, что одним из первых приобретений клуба станет 21-летний опорный полузащитник Лукас Эдуардо, который играет за молодежную команду бразильского «Васко да Гама». На данный момент стороны ведут переговоры о трансфере футболиста.