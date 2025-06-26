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Украина. Премьер лига
26 июня 2025, 11:58 | Обновлено 26 июня 2025, 12:00
743
0

ОФИЦИАЛЬНО. Валерий Блохин вошел в тренерский штаб ван Леувена

Валерий Блохин будет отвечать за физическую подготовку футболистов

26 июня 2025, 11:58 | Обновлено 26 июня 2025, 12:00
743
0
ОФИЦИАЛЬНО. Валерий Блохин вошел в тренерский штаб ван Леувена
ФК Кривбасс. Валерий Блохин

Криворожский «Кривбасс» подготовку к новому сезону проводит под руководством нового главного тренера и нового тренерского штаба. В частности тренером по физической подготовке назначен 43-летний украинский специалист Валерий Блохин.

Валерий Блохин родился 8 июня 1982 года. Имеет тренерскую лицензию А-диплом УЕФА. Блохин – тренер с 20-летним опытом работы. Входил в штаб Патрика ван Леувена в «Шахтере» и «Металлисте 1925», где также отвечал за физическую подготовку футболистов. В 2012 году окончил Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта при Национальном университете физического воспитания и спорта Украины. Специальность: менеджер, преподаватель физического воспитания, сообщает пресс-служба «Кривбасса». Работал в клубах «Шахтер» Донецк (тренер по физической подготовке) (2023), «Металлист 1925» Харьков (тренер по физической подготовке) (2024-2025).

Ранее сообщалось, что новый тренер «Кривбасса» назвал список игроков на сбор перед сезоном УПЛ.

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Кривбасс Кривой Рог назначение тренера тренеры чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Патрик ван Леувен
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
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