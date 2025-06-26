ОФИЦИАЛЬНО. Валерий Блохин вошел в тренерский штаб ван Леувена

Криворожский «Кривбасс» подготовку к новому сезону проводит под руководством нового главного тренера и нового тренерского штаба. В частности тренером по физической подготовке назначен 43-летний украинский специалист Валерий Блохин.

Валерий Блохин родился 8 июня 1982 года. Имеет тренерскую лицензию А-диплом УЕФА. Блохин – тренер с 20-летним опытом работы. Входил в штаб Патрика ван Леувена в «Шахтере» и «Металлисте 1925», где также отвечал за физическую подготовку футболистов. В 2012 году окончил Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта при Национальном университете физического воспитания и спорта Украины. Специальность: менеджер, преподаватель физического воспитания, сообщает пресс-служба «Кривбасса». Работал в клубах «Шахтер» Донецк (тренер по физической подготовке) (2023), «Металлист 1925» Харьков (тренер по физической подготовке) (2024-2025).

Ранее сообщалось, что новый тренер «Кривбасса» назвал список игроков на сбор перед сезоном УПЛ.