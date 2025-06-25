Новый тренер Кривбасса назвал список игроков на сбор перед сезоном УПЛ
Ван Леувен определился с игроками на сбор в Словении
Новый тренер Кривбасса Патрик ван Леувен определился со списком игроков, которые поедут на трехнедельный тренировочный сбор в Словению.
В списке 22 футболиста.
Вратари: Владимир Маханьков, Богдан Хома, Игорь Омельченко, Артем Дударенко (U-19).
Защитники: Александр Романчук, Ян Юрчец, Иван Дибанго, Рафаэль Бандейра, Владимир Виливальд, Бакари Конате.
Полузащитники: Максим Задерака, Хрвое Илич, Егор Твердохлеб, Артур Микитишин, Майкен Гонсалез, Александр Каменский, Глейкер Мендоза, Ярослав Шевченко, Миракл Уильямс (U-19).
Нападающие: Владимир Мулык, Ноа Ндомбази, Назар Попов.
Сбор в словенском Брежице для красно-белых стартует уже в ближайшие дни. Есть договоренность о проведении четырех контрольных матчей (поиск дополнительных спарринг-партнеров продолжается):
28.06, суббота: ЦСКА София, Болгария.
06.07, воскресенье: Браво Любляна, Словения.
13.07, воскресенье: Уйпешт Будапешт, Венгрия.
19.07, суббота: Динамо Загреб, Хорватия.
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