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Украина. Премьер лига
25 июня 2025, 19:24 | Обновлено 25 июня 2025, 19:35
684
0

Новый тренер Кривбасса назвал список игроков на сбор перед сезоном УПЛ

Ван Леувен определился с игроками на сбор в Словении

25 июня 2025, 19:24 | Обновлено 25 июня 2025, 19:35
684
0
Новый тренер Кривбасса назвал список игроков на сбор перед сезоном УПЛ
ФК Кривбасс

Новый тренер Кривбасса Патрик ван Леувен определился со списком игроков, которые поедут на трехнедельный тренировочный сбор в Словению.

В списке 22 футболиста.

Вратари: Владимир Маханьков, Богдан Хома, Игорь Омельченко, Артем Дударенко (U-19).

Защитники: Александр Романчук, Ян Юрчец, Иван Дибанго, Рафаэль Бандейра, Владимир Виливальд, Бакари Конате.

Полузащитники: Максим Задерака, Хрвое Илич, Егор Твердохлеб, Артур Микитишин, Майкен Гонсалез, Александр Каменский, Глейкер Мендоза, Ярослав Шевченко, Миракл Уильямс (U-19).

Нападающие: Владимир Мулык, Ноа Ндомбази, Назар Попов.

Сбор в словенском Брежице для красно-белых стартует уже в ближайшие дни. Есть договоренность о проведении четырех контрольных матчей (поиск дополнительных спарринг-партнеров продолжается):

28.06, суббота: ЦСКА София, Болгария.

06.07, воскресенье: Браво Любляна, Словения.

13.07, воскресенье: Уйпешт Будапешт, Венгрия.

19.07, суббота: Динамо Загреб, Хорватия.

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Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Патрик ван Леувен
Иван Зинченко Источник: ФК Кривбасс
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