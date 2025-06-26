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Украина. Премьер лига
26 июня 2025, 11:18 | Обновлено 26 июня 2025, 12:01
1744
0

Бразильский легионер отказался возвращаться в Украину и играть за клуб УПЛ

Андерсон Джордан проигнорировал тренировочные сборы луганской «Зари»

26 июня 2025, 11:18 | Обновлено 26 июня 2025, 12:01
1744
0
Бразильский легионер отказался возвращаться в Украину и играть за клуб УПЛ
ФК Заря Луганск. Андерсон Джордан

Защитник луганской «Зари» Андерсон Джордан не планирует возвращаться в Украину и выступать в Премьер-лиге 2025/26.

По информации источника, 26-летний бразилец дал понять руководству клуба, что не намерен играть за луганский коллектив. Тренерский штаб «Зари» ждал Джордана в Словении, но тот проигнорировал команду и не приехал на учебно-тренировочные сборы.

Главным претендентом на трансфер Андерсона был «Слован» из Братиславы, но переговоры о переходе защитника в чемпионат Словакии провалились.

Джордан перебрался в «Зарю» в июле 2023 года на правах аренды, через год был оформлен полноценный трансфер за 400 тысяч евро. В нынешнем сезоне бразилец провел 30 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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Заря Луганск Андерсон Джордан трансферы трансферы УПЛ чемпионат Словакии по футболу Слован Братислава учебно-тренировочные сборы
Николай Титюк Источник: Сайт болельщиков ФК Заря Луганск
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