Бразильский легионер отказался возвращаться в Украину и играть за клуб УПЛ

Защитник луганской «Зари» Андерсон Джордан не планирует возвращаться в Украину и выступать в Премьер-лиге 2025/26.

По информации источника, 26-летний бразилец дал понять руководству клуба, что не намерен играть за луганский коллектив. Тренерский штаб «Зари» ждал Джордана в Словении, но тот проигнорировал команду и не приехал на учебно-тренировочные сборы.

Главным претендентом на трансфер Андерсона был «Слован» из Братиславы, но переговоры о переходе защитника в чемпионат Словакии провалились.

Джордан перебрался в «Зарю» в июле 2023 года на правах аренды, через год был оформлен полноценный трансфер за 400 тысяч евро. В нынешнем сезоне бразилец провел 30 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.