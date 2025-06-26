Серьезная статистика. Металлист 1925 заинтересован в форварде-легионере

Харьковский «Металлист 1925» продолжает поиски форварда, сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, украинский клуб был заинтересован в подписании ангольского нападающего «Штурма» Даниэля Сумбы, но австрийская сторона не была заинтересован в сделке, да и сам футболист не хотел ехать в Украину из-за войны.

Харьковский клуб переключил свое внимание на нигерийского страйкера «Динамо» Тирана Итодо Манделу. В прошедшем сезоне он провел 33 матча на клубном уровне, отличился 21 забитым голом и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что источник назвал новый клуб Шабанова.