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Украина. Премьер лига
26 июня 2025, 13:17 | Обновлено 26 июня 2025, 13:23
724
0

Серьезная статистика. Металлист 1925 заинтересован в форварде-легионере

Итодо Мандела привлекает внимание харьковского клуба

26 июня 2025, 13:17 | Обновлено 26 июня 2025, 13:23
724
0
Серьезная статистика. Металлист 1925 заинтересован в форварде-легионере
Instagram. Итодо Мандела

Харьковский «Металлист 1925» продолжает поиски форварда, сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, украинский клуб был заинтересован в подписании ангольского нападающего «Штурма» Даниэля Сумбы, но австрийская сторона не была заинтересован в сделке, да и сам футболист не хотел ехать в Украину из-за войны.

Харьковский клуб переключил свое внимание на нигерийского страйкера «Динамо» Тирана Итодо Манделу. В прошедшем сезоне он провел 33 матча на клубном уровне, отличился 21 забитым голом и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что источник назвал новый клуб Шабанова.

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Даниил Кирияка Источник: Telegram
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