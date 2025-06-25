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Украина. Премьер лига
25 июня 2025, 18:16 | Обновлено 25 июня 2025, 18:17
1658
0

Им интересовались Динамо и Шахтер. Источник назвал новый клуб Шабанова

Артем перейдет из «Александрии» в «Металлист 1925»

25 июня 2025, 18:16 | Обновлено 25 июня 2025, 18:17
1658
0
Им интересовались Динамо и Шахтер. Источник назвал новый клуб Шабанова
ФК Александрия. Артем Шабанов

Украинский центральный защитник «Александрии» Артем Шабанов перейдет в харьковский «Металлист 1925», сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, трансфер 33-летнего футболиста находится на финишной прямой.

В сезоне 2024/25 Артем Шабанов провел 30 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость экс-игрока киевского «Динамо» в 250 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Артемом Шабановым интересовались киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».

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Артем Шабанов Александрия Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ Игорь Бурбас
Дмитрий Вус Источник: Игорь Бурбас
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