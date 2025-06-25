Им интересовались Динамо и Шахтер. Источник назвал новый клуб Шабанова
Артем перейдет из «Александрии» в «Металлист 1925»
Украинский центральный защитник «Александрии» Артем Шабанов перейдет в харьковский «Металлист 1925», сообщает журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, трансфер 33-летнего футболиста находится на финишной прямой.
В сезоне 2024/25 Артем Шабанов провел 30 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость экс-игрока киевского «Динамо» в 250 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что Артемом Шабановым интересовались киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».
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