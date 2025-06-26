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Украина. Премьер лига
26 июня 2025, 11:34 | Обновлено 26 июня 2025, 11:35
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Буяльский назвал самые позитивные и негативные матчи Динамо в еврокубках

Виталий Буяльский выделил игры с «Ференцварошем», «Партизаном» и «Рейнджерсом»

26 июня 2025, 11:34 | Обновлено 26 июня 2025, 11:35
260
0
Буяльский назвал самые позитивные и негативные матчи Динамо в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Буяльский

Украинский хавбек киевского «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал матчи столичного клуба в еврокубках в прошедшем сезоне.

– В прошлом сезоне вы много времени провели в дороге. Считали, сколько часов наездили?

– Не скажу, сколько всего часов мы наездили в прошлом сезоне, – не считали. Но точно помню, что самая длинная поездка у нас была на матч с «Арисом» в Салониках. Из Киева мы выехали, включив секундомер, и когда добрались до Греции, прошло 23,5 часа.

– Давай все-таки вернемся к прошлому сезону. Какая из поездок запомнилась больше всего в негативном смысле, а какая – в положительном?

– Если брать еврокубки, то больше всего негатива, пожалуй, было после игры с «Ференцварошем». Мы ехали туда с большим желанием победить, чтобы вернуться домой с положительными эмоциями. Но случилось, как случилось. А позитив – это, без сомнения, после матчей с «Партизаном» и «Рейнджерс».

Ранее сообщалось о том, что футболист «Динамо» поддержал свою бывшую девушку после избиения.

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Виталий Буяльский Динамо Киев Ференцварош Партизан Белград Глазго Рейнджерс Арис Салоники Лига конференций Лига чемпионов Лига Европы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка Источник: Украинский футбол
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