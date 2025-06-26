Футболист киевского Динамо поддержал свою бывшую девушку после избиения

Кристина Крыжановская, бывшая девушка панамского нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, рассказала, что стала участницей конфликта – ее избили две незнакомые женщины.

Кристина написала в чат дома и попросила соседей сделать музыку потише, после чего произошел инцидент с избиением. По словам Кристины, нападающим грозит от пяти до восьми лет. Крыжановская также рассказала, что ее поддержал бывший парень, форвард Герреро:

«Герреро после драки меня поддержал, спрашивал, все ли у меня хорошо, предлагал финансовую помощь. Я поблагодарила, но отказалась. Мне не хочется от него что-то брать, хотя Герреро не жадный.

Он мне пишет постоянно, интересуется моей дочерью. Эд очень любит Еву. Я с ним даже виделась однажды после нашего расставания. Герреро мне написал: «Давай встретимся в ресторане, я хочу увидеть Еву». Я говорю: «Давай тогда в Гулливере в Papashon – это детский мир, где есть батуты, шарики и т.д». Я пошла по магазинам, а он играл с дочерью», – призналась Кристина.

Крыжановская провела две недели в больнице, где ей сделали операцию – пересаживали кость на правую ногу. Теперь девушка восстанавливается после избиения.