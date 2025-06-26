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Украина. Премьер лига
26 июня 2025, 10:15 | Обновлено 26 июня 2025, 10:20
2254
0

Футболист киевского Динамо поддержал свою бывшую девушку после избиения

Кристина Крыжановская рассказала о своем общении с Эдуардо Герреро

26 июня 2025, 10:15 | Обновлено 26 июня 2025, 10:20
2254
0
Футболист киевского Динамо поддержал свою бывшую девушку после избиения
ФК Динамо Киев. Эдуардо Герреро

Кристина Крыжановская, бывшая девушка панамского нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, рассказала, что стала участницей конфликта – ее избили две незнакомые женщины.

Кристина написала в чат дома и попросила соседей сделать музыку потише, после чего произошел инцидент с избиением. По словам Кристины, нападающим грозит от пяти до восьми лет. Крыжановская также рассказала, что ее поддержал бывший парень, форвард Герреро:

«Герреро после драки меня поддержал, спрашивал, все ли у меня хорошо, предлагал финансовую помощь. Я поблагодарила, но отказалась. Мне не хочется от него что-то брать, хотя Герреро не жадный.

Он мне пишет постоянно, интересуется моей дочерью. Эд очень любит Еву. Я с ним даже виделась однажды после нашего расставания. Герреро мне написал: «Давай встретимся в ресторане, я хочу увидеть Еву». Я говорю: «Давай тогда в Гулливере в Papashon – это детский мир, где есть батуты, шарики и т.д». Я пошла по магазинам, а он играл с дочерью», – призналась Кристина.

Крыжановская провела две недели в больнице, где ей сделали операцию – пересаживали кость на правую ногу. Теперь девушка восстанавливается после избиения.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Эдуардо Герреро избиение драка операция травма
Николай Титюк Источник: BLIK
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