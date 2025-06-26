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Саудовская Аравия
26 июня 2025, 11:49 |
392
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Новости для Роналду. Названы 2 кандидата на пост тренера Аль-Насра

Клуб из Саудовской Аравии рассматривает кандидатуры Жорже Жезуша и Сержиу Консейсау

26 июня 2025, 11:49 |
392
0
Новости для Роналду. Названы 2 кандидата на пост тренера Аль-Насра
Getty Images/Global Images Ukraine. Аль-Наср

Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Аль-Насра», сообщает Николо Скира.

По информации источника, в шорт-листе саудовского клуба находятся Жорже Жезуш и Сержиу Консейсау.

Недавно клуб попрощался со Стефано Пиоли и теперь ищет ему замену. Последним место работы Жезуса был «Аль-Хиляль», а Консейсао последние полгода провел в «Милане».

В «Аль-Насре» выступает португальский нападающий Криштиану Роналду. В прошедшем сезоне он провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 35 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Роналду наконец-то выбрал клуб, в котором продолжит карьеру.

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Даниил Кирияка Источник: Николо Скира
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