Новости для Роналду. Названы 2 кандидата на пост тренера Аль-Насра
Клуб из Саудовской Аравии рассматривает кандидатуры Жорже Жезуша и Сержиу Консейсау
Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Аль-Насра», сообщает Николо Скира.
По информации источника, в шорт-листе саудовского клуба находятся Жорже Жезуш и Сержиу Консейсау.
Недавно клуб попрощался со Стефано Пиоли и теперь ищет ему замену. Последним место работы Жезуса был «Аль-Хиляль», а Консейсао последние полгода провел в «Милане».
В «Аль-Насре» выступает португальский нападающий Криштиану Роналду. В прошедшем сезоне он провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 35 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Роналду наконец-то выбрал клуб, в котором продолжит карьеру.
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