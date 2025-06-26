Переговоры идут. Рекордсмен сборной Франции может вернуться в Европу

Французский нападающий «Лос-Анджелеса» Оливье Жиру привлекает внимание «Лилля», сообщает Том Богерт.

По информации источника, французский клуб связался с клубом MLS по поводу трансфера 38-летнего футболиста. Переговоры находятся на ранней стадии.

В текущем сезоне Оливье Жиру провел 18 матчей на клубном уровне, в которых отличился 3 забитыми голами и 2 голевыми передачами. Его соглашение с «Лос-Анджелесом» истекает в декабре 2025 года, хотя есть опция продления еще на 1 год.

Оливье Жиру c 58 забитыми голами является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции.

Ранее сообщалось о том, что определен лучший игрок матча «Лос-Анджелес» и «Фламенго» на КЧМ.