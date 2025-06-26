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Франция
26 июня 2025, 10:42 | Обновлено 26 июня 2025, 10:43
227
0

Переговоры идут. Рекордсмен сборной Франции может вернуться в Европу

Оливье Жиру может стать игроком «Лилля»

26 июня 2025, 10:42 | Обновлено 26 июня 2025, 10:43
227
0
Переговоры идут. Рекордсмен сборной Франции может вернуться в Европу
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

Французский нападающий «Лос-Анджелеса» Оливье Жиру привлекает внимание «Лилля», сообщает Том Богерт.

По информации источника, французский клуб связался с клубом MLS по поводу трансфера 38-летнего футболиста. Переговоры находятся на ранней стадии.

В текущем сезоне Оливье Жиру провел 18 матчей на клубном уровне, в которых отличился 3 забитыми голами и 2 голевыми передачами. Его соглашение с «Лос-Анджелесом» истекает в декабре 2025 года, хотя есть опция продления еще на 1 год.

Оливье Жиру c 58 забитыми голами является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции.

Ранее сообщалось о том, что определен лучший игрок матча «Лос-Анджелес» и «Фламенго» на КЧМ.

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Лилль Лос-Анджелес (MLS) трансферы трансферы Лиги 1 Major League Soccer (MLS) Оливье Жиру
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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