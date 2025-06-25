ФОТО. Определен лучший игрок матча Лос-Анджелес и Фламенго на КЧМ

25 июня состоялся матч третьего тура Клубного чемпионата мира-2025 в группе D между командами «Лос-Анджелес» (США) и Фламенго (Бразилия).

На стадионе Citrus Bowl в Орландо команды разошлись мировой ничьей - 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи ФИФА определила лучшего игрока матча – им стал уругвайский полузащитник «Фламенго» Джорджиан Де Арраскаэта, который имел две возможности отличиться.

Зато статистический портал WhoScored отдал предпочтение другому игроку «Фламенго» – Уоллесу Яну, который вышел на замену и спас для команды ничью, забив гол на 86-й минуте. Его оценка – 7,2.

Оценки от WhoScored