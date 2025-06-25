ФОТО. Определен лучший игрок матча Лос-Анджелес и Фламенго на КЧМ
Джорджиан Де Арраскаэта получил награду от ФИФА
25 июня состоялся матч третьего тура Клубного чемпионата мира-2025 в группе D между командами «Лос-Анджелес» (США) и Фламенго (Бразилия).
На стадионе Citrus Bowl в Орландо команды разошлись мировой ничьей - 1:1.
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После завершения встречи ФИФА определила лучшего игрока матча – им стал уругвайский полузащитник «Фламенго» Джорджиан Де Арраскаэта, который имел две возможности отличиться.
Зато статистический портал WhoScored отдал предпочтение другому игроку «Фламенго» – Уоллесу Яну, который вышел на замену и спас для команды ничью, забив гол на 86-й минуте. Его оценка – 7,2.
Оценки от WhoScored
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