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ATP
26 июня 2025, 09:38 | Обновлено 26 июня 2025, 09:40
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ФРИТЦ: «Я буду чувствовать пустоту, если не выиграю турнир Большого шлема»

Американский теннисист дал интервью The Guardian

26 июня 2025, 09:38 | Обновлено 26 июня 2025, 09:40
40
0
ФРИТЦ: «Я буду чувствовать пустоту, если не выиграю турнир Большого шлема»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц

27-летний американский теннисист Тейлор Фритц впервые в карьере дошел до финала турнира Большого шлема - на Открытом чемпионате США в прошлом сезоне. Однако американец не сумел навязать борьбу Яннику Синнеру и потерпел поражение.

Сейчас он занимает пятое место в мировом рейтинге ATP и уже давно демонстрирует серьезный прогресс в своей игре, хотя пока не добивался успеха в решающих матчах на мейджорах.

Об этом и о многом другом он рассказал в интервью The Guardian.

В поиске титула Большого шлема

«Это единственная причина, по которой я продолжаю играть. Думаю, я буду чувствовать пустоту, если не добьюсь этого. Я бы всю жизнь об этом думал. Возможно, Уимблдон – лучший шанс для меня выиграть мейджор. Не уверен, что даже на US Open у меня будет больше возможностей. Я никогда не считал, что у меня есть бесконечное количество времени. Я всегда чувствовал, что должен сделать это как можно скорее».

Кто сложнее Алькарас или Синнер?

«Сказал бы, что Карлос – самый трудный соперник для меня, но с оговоркой: когда мы играли на Кубке Лейвера в прошлом году, я столкнулся с его сильнейшей версией – тогда казалось, что ничего невозможно сделать. Хотя Синнер и обыгрывал меня несколько раз, причем уверенно, в тех матчах я хотя бы чувствовал, что могу играть в теннис. А с Карлосом в Кубке Лейвера, 80–90% времени казалось, будто я вообще не могу ничего противопоставить…»

Эволюция игрока

«Мне всегда нравилось именно соревноваться в теннисе. В детстве я не любил тренироваться. Иногда даже придумывал травмы, чтобы избежать тренировок. Но со временем я начал получать удовольствие от ощущения после хорошей тренировки, когда выложился полностью.

Нужно иметь большую уверенность в себе и верить в свои силы. Нужно быть немного наивным – в хорошем смысле. Когда мне было 14, я был не так уж хорош, но часто фантазировал, что обязательно добьюсь успеха. Я в это действительно верил, и без этой веры меня бы здесь не было. Я никогда не осужу никого за то, что он говорит вещи, которые могут показаться мечтательными или даже нереалистичными».

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Тейлор Фритц
Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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