Четвертая ракетка мира попытается защитить титул в британском Истборне

На следующей неделе стартует основная сетка последнего перед Уимблдоном британского турнира на травяных кортах – ATP 250 в Истборне.

Судя по составу участников 2025 года, легко назвать Тейлора Фритца главным претендентом на титул.

И дело не только в том, что американский теннисист посеян под первым номером, но и в том, что именно в его руках трижды оказывался чемпионский трофей – в сезонах 2019, 2022 и 2024 годов. Это значит, что из последних пяти розыгрышей турнира Тейлор выиграл три.

Хватит ли этого для четвертой победы? Ответ на этот вопрос постараются дать такие соперники, как Томми Пол, Уго Умбер, Джованни Мпеши Перрикар, Якуб Меншик, Флавио Коболли и Алехандро Давидович-Фокина.