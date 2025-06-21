Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Четвертая ракетка мира попытается защитить титул в британском Истборне
ATP
21 июня 2025, 19:02 | Обновлено 21 июня 2025, 19:03
187
0

Четвертая ракетка мира попытается защитить титул в британском Истборне

Тейлор Фритц посеян под первым номером

21 июня 2025, 19:02 | Обновлено 21 июня 2025, 19:03
187
0
Четвертая ракетка мира попытается защитить титул в британском Истборне
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц

На следующей неделе стартует основная сетка последнего перед Уимблдоном британского турнира на травяных кортах – ATP 250 в Истборне.

Судя по составу участников 2025 года, легко назвать Тейлора Фритца главным претендентом на титул.

И дело не только в том, что американский теннисист посеян под первым номером, но и в том, что именно в его руках трижды оказывался чемпионский трофей – в сезонах 2019, 2022 и 2024 годов. Это значит, что из последних пяти розыгрышей турнира Тейлор выиграл три.

Хватит ли этого для четвертой победы? Ответ на этот вопрос постараются дать такие соперники, как Томми Пол, Уго Умбер, Джованни Мпеши Перрикар, Якуб Меншик, Флавио Коболли и Алехандро Давидович-Фокина.

По теме:
Синнер вылетел. Кто сыграет в четвертьфиналах турнира ATP 500 в Галле
ФОТО. Свитолина и Меншик выбрали коллекцию Adidas London Originals
ВИДЕО. Четвертая ракетка мира бьет мячом в лицо Корентену Муте
ATP Истборн Тейлор Фритц Томми Пол Уго Умбер Джованни Мпеши Перрикар Якуб Меншик Флавио Коболли Алехандро Давидович-Фокина
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Даяна покоряет Ноттингем: Ястремская пробилась в финал турнира WTA 250!
Теннис | 21 июня 2025, 15:30 19
Даяна покоряет Ноттингем: Ястремская пробилась в финал турнира WTA 250!
Даяна покоряет Ноттингем: Ястремская пробилась в финал турнира WTA 250!

Украинская теннисистка в двух сетах переиграла Магду Линетт и поборется за трофей соревнований

Усик назвал супертяжа, который станет абсолютным чемпионом мира после него
Бокс | 21 июня 2025, 05:19 1
Усик назвал супертяжа, который станет абсолютным чемпионом мира после него
Усик назвал супертяжа, который станет абсолютным чемпионом мира после него

Украинский боксер верит в талант Итаумы

Не взяла два метра в Париже. Магучих снова уступила австралийке Олислагерс
Другие виды | 20.06.2025, 23:47
Не взяла два метра в Париже. Магучих снова уступила австралийке Олислагерс
Не взяла два метра в Париже. Магучих снова уступила австралийке Олислагерс
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия разорвала контракт с лучшим бомбардиром
Футбол | 20.06.2025, 20:10
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия разорвала контракт с лучшим бомбардиром
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия разорвала контракт с лучшим бомбардиром
Берлин спасен красиво: определена вторая финалистка престижного пятисотника
Теннис | 21.06.2025, 16:58
Берлин спасен красиво: определена вторая финалистка престижного пятисотника
Берлин спасен красиво: определена вторая финалистка престижного пятисотника
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фиаско Дании. Определен третий полуфиналист чемпионата Европы U-19
Фиаско Дании. Определен третий полуфиналист чемпионата Европы U-19
19.06.2025, 22:34
Футбол
Александр УСИК: «Это была ошибка, я не хочу их разочаровывать и обижать»
Александр УСИК: «Это была ошибка, я не хочу их разочаровывать и обижать»
20.06.2025, 09:15 1
Бокс
Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ
Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ
20.06.2025, 07:37 65
Футбол
Два гола после 90+5. Бешикташ чудом вышел на путь к Шахтеру в Лиге Европы
Два гола после 90+5. Бешикташ чудом вышел на путь к Шахтеру в Лиге Европы
19.06.2025, 19:47
Футбол
ГВАРДИОЛА: Это фантастический игрок. Чтобы его остановить – нужен пистолет
ГВАРДИОЛА: Это фантастический игрок. Чтобы его остановить – нужен пистолет
20.06.2025, 03:08
Футбол
В ожидании Усика. Паркер получил соперника для защиты титула
В ожидании Усика. Паркер получил соперника для защиты титула
20.06.2025, 05:05 1
Бокс
Известный боксер потерял память после нокаута в бою за титул чемпиона мира
Известный боксер потерял память после нокаута в бою за титул чемпиона мира
20.06.2025, 21:07
Бокс
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
19.06.2025, 18:34 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем