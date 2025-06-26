Ястремская в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 250 в Истборне

25 июня на травяном турнире WTA 250 в Истборне состоялись матчи второго раунда.

Украинка теннисистка Даяна Ястремская переиграла Франческу Джонс в двух сетах. В четвертьфинале украинка встретится с представительницей Филиппин Алексадрой Эалой, которая стартовала еще в квалификации.

Эала в 1/8 финала прошла Алену Остапенко. Латвийка не сумела продолжить поединок в третьей партии из-за травмы лодыжки.

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Вторая сеяная и действующая чемпионка Уимблдона Барбора Крейчикова в Истборне провела уже в сумме пять часов на корте. Вначале чешка обыграла Хэрриет Дарт (спасла 2 матчбола), а затем справилась с Джоди Баррейдж (ушла с трех матч-поинтов). Следующей соперницей Барборы будет Варвара Грачева.

Еще две четвертьфинальные пары Истборна: Анна Блинкова – Майя Джойнт, Анастасия Павлюченкова – Камилла Рахимова.

Отдельно стоит отметить выступления Джойнт и пожелать ей удачи. Австралийке, которая уже выбила Онс Жабер и Эмму Радукану, предстоит наказать «нейтралок» и добраться до решающего матча.

WTA 250 Истборн. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Анна Блинкова – Майя Джойнт

Анастасия Павлюченкова – Камилла Рахимова [Q]

Нижняя часть сетки

Даяна Ястремская – Александра Эала [Q]

Варвара Грачева [Q] – Барбора Крейчикова [2]