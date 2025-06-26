НАДАЛЬ: «На данный момент я не вижу себя в роли тренера»

22-кратный победитель турниров Большого шлема в одиночном разряде Рафаэль Надаль завершил профессиональную карьеру в ноябре прошлого года, когда официально повесил ракетку на гвоздь.

Сейчас бывший теннисист сосредоточен на семье и нескольких бизнес-проектах. Один из его проектов – NDL Pro-Health – запустил подкаст из восьми эпизодов.

В первом выпуске подкаста Рафа, кроме прочего, признался, что пока не рассматривает возможность в ближайшее время стать теннисным тренером.

«На данный момент я не вижу себя в роли тренера. У меня слишком много других дел». Однако в будущем Надаль не исключает такой вариант: «Теннис – часть моей жизни, и я не говорю «нет» тому, что может произойти через несколько лет».