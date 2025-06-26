Желание Ротаня. Полесье заберет одного из лидеров Александрии

Вингер «Александрии» Теди Цара покинет расположение серебряного призера Премьер-лиги во время летнего трансферного окна.

В услугах 25-летнего футболиста заинтересовано житомирское «Полесье», которое намерено усилить состав накануне старта в Лиге конференций.

По информации источника, переход Цары находится на финишной прямой. «Волки» выиграли конкуренцию за албанца у черкасского ЛНЗ и львовских «Карпат».

Стороны провели успешные переговоры и уладили все детали будущего трансфера. «Александрия» не намерена препятствовать уходу одного из лидеров команды.

В прошлом сезоне Цара провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Ориентировочная стоимость вингера составляет один миллион евро.

Стоит отметить, что «Полесье» начнет свой путь в еврокубках со второго раунда квалификации Лиги конференций. Соперником житомирского клуба станет победитель пары Борац Баня-Лука (Босния) – Санта-Колома (Андорра).