Потеря перед еврокубками? Два футболиста не хотят играть за клуб УПЛ

Серебряный призер Украинской Премьер-лиги – «Александрия» – может понести серьезные потери накануне старта в Лиге конференций.

Правый вингер Хуан Безерра и центральный защитник Мигел Кампуш не намерены возвращаться в расположение клуба – оба футболиста не планируют дальше играть в составе «горожан». Стоит отметить, что у каждого из этих игроков действующий контракт до июня 2026 года.

Безерра перебрался в украинский клуб из бразильского Васко U-20 в сентябре 2023 года. В прошлом сезоне стал одним из лидеров коллектива – провел 26 матчей, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

Кампуш стал игроком «Александрии» в январе прошлого года, когда прибыл в Украину из хорватского Рудеша. В кампании 2024/25 сыграл 29 поединков и записал на свой счет пять результативных ударов.

Соперником «Александрии» во втором квалификационном раунде Лиги конференций станет проигравший в паре АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия). Украинский клуб сыграет матчи этой стадии 24 и 31 июля.