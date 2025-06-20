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  4. Потеря перед еврокубками? Два футболиста не хотят играть за клуб УПЛ
Украина. Премьер лига
20 июня 2025, 19:11 |
878
1

Потеря перед еврокубками? Два футболиста не хотят играть за клуб УПЛ

Хуан Безерра и Мигел Кампуш не намерены возвращаться в расположение «Александрии»

20 июня 2025, 19:11 |
878
1
Потеря перед еврокубками? Два футболиста не хотят играть за клуб УПЛ
ФК Александрия. Хуан Безерра

Серебряный призер Украинской Премьер-лиги – «Александрия» – может понести серьезные потери накануне старта в Лиге конференций.

Правый вингер Хуан Безерра и центральный защитник Мигел Кампуш не намерены возвращаться в расположение клуба – оба футболиста не планируют дальше играть в составе «горожан». Стоит отметить, что у каждого из этих игроков действующий контракт до июня 2026 года.

Безерра перебрался в украинский клуб из бразильского Васко U-20 в сентябре 2023 года. В прошлом сезоне стал одним из лидеров коллектива – провел 26 матчей, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

Кампуш стал игроком «Александрии» в январе прошлого года, когда прибыл в Украину из хорватского Рудеша. В кампании 2024/25 сыграл 29 поединков и записал на свой счет пять результативных ударов.

Соперником «Александрии» во втором квалификационном раунде Лиги конференций станет проигравший в паре АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия). Украинский клуб сыграет матчи этой стадии 24 и 31 июля.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Мигел Кампуш Хуан Альвина Безерра Игорь Бурбас
Николай Титюк Источник: Игорь Бурбас
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Burevestnik
Яка там ще участь в ЛК?
Олексашкам мать світить шлях за Ворсклою.
на жаль...
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