Где смотреть онлайн матч клубного чемпионата мира 2025 РБ Зальцбург – Реал
Поединок третьего тура группы H начнется 27 июня в 04:00 по Киеву
27 июня австрийский РБ Зальцбург и испанский Реал Мадрид проведут очное противостояние в матче последнего, третьего тура группы H клубного чемпионата мира 2025.
Коллективы сыграют на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром поединка будет мавританский судья Дахане Беида.
В одном квартете РБ Зальцбург и Реал Мадрид выступают вместе с ФК Аль-Хиляль и Пачукой. После двух туров сливочные и быки занимают первое и второе места соответственно.
Где смотреть онлайн матч клубного чемпионата мира 2025 РБ Зальцбург – Реал
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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