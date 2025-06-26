27 июня австрийский РБ Зальцбург и испанский Реал Мадрид проведут очное противостояние в матче последнего, третьего тура группы H клубного чемпионата мира 2025.

Коллективы сыграют на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по Киеву.

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Главным арбитром поединка будет мавританский судья Дахане Беида.

В одном квартете РБ Зальцбург и Реал Мадрид выступают вместе с ФК Аль-Хиляль и Пачукой. После двух туров сливочные и быки занимают первое и второе места соответственно.

Где смотреть онлайн матч клубного чемпионата мира 2025 РБ Зальцбург – Реал

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.