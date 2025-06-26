Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч клубного чемпионата мира 2025 РБ Зальцбург – Реал
Клубный чемпионат мира
26 июня 2025, 05:17 |
62
0

Где смотреть онлайн матч клубного чемпионата мира 2025 РБ Зальцбург – Реал

Поединок третьего тура группы H начнется 27 июня в 04:00 по Киеву

26 июня 2025, 05:17 |
62
0
Где смотреть онлайн матч клубного чемпионата мира 2025 РБ Зальцбург – Реал
Коллаж Sport.ua

27 июня австрийский РБ Зальцбург и испанский Реал Мадрид проведут очное противостояние в матче последнего, третьего тура группы H клубного чемпионата мира 2025.

Коллективы сыграют на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром поединка будет мавританский судья Дахане Беида.

В одном квартете РБ Зальцбург и Реал Мадрид выступают вместе с ФК Аль-Хиляль и Пачукой. После двух туров сливочные и быки занимают первое и второе места соответственно.

Где смотреть онлайн матч клубного чемпионата мира 2025 РБ Зальцбург – Реал

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ВИДЕО. Как Бастони установил окончательный счет в матче Интер – Ривер Плейт
Рамос пробился в плей-офф. Монтеррей отгрузил команде Урава четыре мяча
Две красные карточки. Интер дожал Ривер Плейт и вышел в плей-офф КЧМ-2025
РБ Зальцбург Реал Мадрид где смотреть клубный чемпионат мира по футболу Андрей Полунин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Теннис | 25 июня 2025, 15:15 72
Элина Свитолина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге

Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала
Футбол | 25 июня 2025, 07:23 2
Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала
Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала

В плей-офф Бенфика сыграет с Челси, а Бавария встретится с Фламенго

Больше не будет. Названа крайняя сумма, которую ПСЖ предложит за Забарного
Футбол | 25.06.2025, 14:34
Больше не будет. Названа крайняя сумма, которую ПСЖ предложит за Забарного
Больше не будет. Названа крайняя сумма, которую ПСЖ предложит за Забарного
Интер Милан – Ривер Плейт. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 26.06.2025, 05:35
Интер Милан – Ривер Плейт. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Интер Милан – Ривер Плейт. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лунин может оказаться в сенсационном клубе. Это может шокировать фанатов
Футбол | 26.06.2025, 00:09
Лунин может оказаться в сенсационном клубе. Это может шокировать фанатов
Лунин может оказаться в сенсационном клубе. Это может шокировать фанатов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, почему Усик разорвал отношения с промоутером Красюком
Известно, почему Усик разорвал отношения с промоутером Красюком
24.06.2025, 08:24 11
Бокс
Дюбуа приготовиться. Стали известны имена первых спарринг-партнеров Усика
Дюбуа приготовиться. Стали известны имена первых спарринг-партнеров Усика
25.06.2025, 14:12
Бокс
Хаби АЛОНСО – вратарю Реала: «Я понимаю тебя, это очень несправедливо»
Хаби АЛОНСО – вратарю Реала: «Я понимаю тебя, это очень несправедливо»
25.06.2025, 08:23 2
Футбол
В Динамо прибыл форвард, не забивавший 4 года. Хавбек поедет в Польшу
В Динамо прибыл форвард, не забивавший 4 года. Хавбек поедет в Польшу
24.06.2025, 11:32 11
Футбол
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
25.06.2025, 16:23
Футбол
Известный боксер: «Реванш Усик – Дюбуа? Разорву его к чертям за такое»
Известный боксер: «Реванш Усик – Дюбуа? Разорву его к чертям за такое»
25.06.2025, 04:24
Бокс
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
25.06.2025, 01:50
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко, а почему он сбежал, почему не сидит в тюрьме?»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко, а почему он сбежал, почему не сидит в тюрьме?»
25.06.2025, 04:05 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем