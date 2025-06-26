Серхио Рамос выйдет с первых минут на матч КЧМ-2025 Урава – Монтеррей

26 июня состоится матч последнего, третьего тура группы Е клубного чемпионата мира 2025 между командами Урава Ред Даймодс и Монтеррей.

Коллективы сыграют на стадионе Роуз Боул в городе Пасадена. Стартовые свисток прозвучит в 04:00 по Киеву.

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Наставники команд назвали стартовые составы своих подопечных. Именитый испанский центрбек Монтеррейя Серхио Рамос выйдет на поле с первых минут.

Турнирное положение перед последним туром: Ривер Плейт (4), Интер Милан (4), Монтеррей (2), Урава Ред Даймондс (0).

Стартовые составы на матч Урава Ред Даймондс – Монтеррей