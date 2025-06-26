Серхио Рамос выйдет с первых минут на матч КЧМ-2025 Урава – Монтеррей
Мексиканская и японская команды назвали стартовые составы, игра начнется 26 июня в 04:00
26 июня состоится матч последнего, третьего тура группы Е клубного чемпионата мира 2025 между командами Урава Ред Даймодс и Монтеррей.
Коллективы сыграют на стадионе Роуз Боул в городе Пасадена. Стартовые свисток прозвучит в 04:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Наставники команд назвали стартовые составы своих подопечных. Именитый испанский центрбек Монтеррейя Серхио Рамос выйдет на поле с первых минут.
Турнирное положение перед последним туром: Ривер Плейт (4), Интер Милан (4), Монтеррей (2), Урава Ред Даймондс (0).
Стартовые составы на матч Урава Ред Даймондс – Монтеррей
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жан Беленюк – о позиции Василия
Экс-боксер вступил в перепалку с Сергеем Притулой