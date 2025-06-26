Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обнародованы стартовые составы на матч КЧМ Интер Милан – Ривер Плейт
Клубный чемпионат мира
26 июня 2025, 03:23 |
11
0

Обнародованы стартовые составы на матч КЧМ Интер Милан – Ривер Плейт

Поединок третьего тура группы Е состоится 26 июня и начнется в 04:00 по Киеву

26 июня 2025, 03:23 |
11
0
Обнародованы стартовые составы на матч КЧМ Интер Милан – Ривер Плейт
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

26 июня состоится матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе Е между командами Интер Милан и Ривер Плейт.

Поединок пройдет на стадионе Люмен Филд в Сиэтле. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом противостояния наставники коллективов Кристиан Киву и Марсело Гальярдо назвали стартовые составы своих подопечных.

В одном квартете Интер Милан и Ривер Плейт выступают вместе с Монтеррейем и Уравой Ред Даймогдс.

Турнирное положение перед последним туром: Ривер Плейт (4), Интер Милан (4), Монтеррей (2), Урава Ред Даймондс (0).

Стартовые составы на матч Интер Милан – Ривер Плейт

По теме:
Серхио Рамос выйдет с первых минут на матч КЧМ-2025 Урава – Монтеррей
Реал не включил звездного игрока в заявку на решающий матч группового этапа
Ювентус – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
Интер Милан Ривер Плейт стартовые составы клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный боксер: «Реванш Усик – Дюбуа? Разорву его к чертям за такое»
Бокс | 25 июня 2025, 04:24 0
Известный боксер: «Реванш Усик – Дюбуа? Разорву его к чертям за такое»
Известный боксер: «Реванш Усик – Дюбуа? Разорву его к чертям за такое»

Джаррелл Миллер хочет реванша с Дюбуа и отдает ему шансы в бою с Усиком

Трабзонспор близок к договоренности с Шахтером по Бондаренко
Футбол | 25 июня 2025, 21:41 21
Трабзонспор близок к договоренности с Шахтером по Бондаренко
Трабзонспор близок к договоренности с Шахтером по Бондаренко

Трансфер хавбека в Турцию может состояться в ближайшее время

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский голкипер подписал контракт с клубом из Шотландии
Футбол | 26.06.2025, 02:06
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский голкипер подписал контракт с клубом из Шотландии
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский голкипер подписал контракт с клубом из Шотландии
Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала
Футбол | 25.06.2025, 07:23
Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала
Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»
Бокс | 25.06.2025, 08:46
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Динамо прибыл форвард, не забивавший 4 года. Хавбек поедет в Польшу
В Динамо прибыл форвард, не забивавший 4 года. Хавбек поедет в Польшу
24.06.2025, 11:32 11
Футбол
Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025
Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025
24.06.2025, 07:30 2
Футбол
Украина проиграла олимпийским чемпионам в Лиге наций
Украина проиграла олимпийским чемпионам в Лиге наций
25.06.2025, 14:15 12
Волейбол
Дерек ЧИСОРА: «Зачем ты принял этот бой? Это будет просто убийство»
Дерек ЧИСОРА: «Зачем ты принял этот бой? Это будет просто убийство»
24.06.2025, 07:47 3
Бокс
ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру
ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру
24.06.2025, 03:07 34
Футбол
Полуфиналистка Ролан Гаррос вылетела из Уимблдона в первом раунде отбора
Полуфиналистка Ролан Гаррос вылетела из Уимблдона в первом раунде отбора
24.06.2025, 15:44 8
Теннис
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
24.06.2025, 01:45 19
Футбол
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
25.06.2025, 16:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем