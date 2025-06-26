Обнародованы стартовые составы на матч КЧМ Интер Милан – Ривер Плейт

26 июня состоится матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе Е между командами Интер Милан и Ривер Плейт.

Поединок пройдет на стадионе Люмен Филд в Сиэтле. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.

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Перед стартом противостояния наставники коллективов Кристиан Киву и Марсело Гальярдо назвали стартовые составы своих подопечных.

В одном квартете Интер Милан и Ривер Плейт выступают вместе с Монтеррейем и Уравой Ред Даймогдс.

Турнирное положение перед последним туром: Ривер Плейт (4), Интер Милан (4), Монтеррей (2), Урава Ред Даймондс (0).

Стартовые составы на матч Интер Милан – Ривер Плейт