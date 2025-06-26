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Клубный чемпионат мира
26 июня 2025, 03:02 | Обновлено 26 июня 2025, 03:04
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0

Реал не включил звездного игрока в заявку на решающий матч группового этапа

Килиан Мбаппе пропустит поединок третьего тура квартета H КЧМ против РБ Зальцбург

26 июня 2025, 03:02 | Обновлено 26 июня 2025, 03:04
85
0
Реал не включил звездного игрока в заявку на решающий матч группового этапа
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

27 июня мадридский Реал проведет матч третьего тура группы H клубного чемпионата мира 2025 против австрийского РБ Зальцбург.

Встреча состоится на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по Киеву.

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В среду сливочные обнародовали заявку на поединок против австрийского коллектива. Звездный французский форвард Килиан Мбаппе не сможет помочь королевскому клубу. Мбаппе все еще восстанавливается от острого гастроэнтерита.

В заявке Реала присутствует украинский голкипер Андрей Лунин. В двух предыдущих играх ворота подопечных Хаби Алонсо защищал Тибо Куртуа.

После двух туров Реал и РБ Зальцбург делят первое и второе места в группе с четырьмя очками.

Заявка Реала на матч против РБ Зальцбург

Таблица группы H КЧМ-2025

FIFA Club World Cup Grp. H Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 2 1 1 0 4 - 2 27.06.25 04:00 РБ Зальцбург - Реал Мадрид22.06.25 Реал Мадрид 3:1 Пачука18.06.25 Реал Мадрид 1:1 Аль-Хиляль 4
2 РБ Зальцбург 2 1 1 0 2 - 1 27.06.25 04:00 РБ Зальцбург - Реал Мадрид23.06.25 РБ Зальцбург 0:0 Аль-Хиляль19.06.25 Пачука 1:2 РБ Зальцбург 4
3 Аль-Хиляль 2 0 2 0 1 - 1 27.06.25 04:00 Аль-Хиляль - Пачука23.06.25 РБ Зальцбург 0:0 Аль-Хиляль18.06.25 Реал Мадрид 1:1 Аль-Хиляль 2
4 Пачука 2 0 0 2 2 - 5 27.06.25 04:00 Аль-Хиляль - Пачука22.06.25 Реал Мадрид 3:1 Пачука19.06.25 Пачука 1:2 РБ Зальцбург 0
Полная таблица

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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