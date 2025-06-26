Реал не включил звездного игрока в заявку на решающий матч группового этапа

27 июня мадридский Реал проведет матч третьего тура группы H клубного чемпионата мира 2025 против австрийского РБ Зальцбург.

Встреча состоится на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по Киеву.

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В среду сливочные обнародовали заявку на поединок против австрийского коллектива. Звездный французский форвард Килиан Мбаппе не сможет помочь королевскому клубу. Мбаппе все еще восстанавливается от острого гастроэнтерита.

В заявке Реала присутствует украинский голкипер Андрей Лунин. В двух предыдущих играх ворота подопечных Хаби Алонсо защищал Тибо Куртуа.

После двух туров Реал и РБ Зальцбург делят первое и второе места в группе с четырьмя очками.

Заявка Реала на матч против РБ Зальцбург

Таблица группы H КЧМ-2025