Реал не включил звездного игрока в заявку на решающий матч группового этапа
Килиан Мбаппе пропустит поединок третьего тура квартета H КЧМ против РБ Зальцбург
27 июня мадридский Реал проведет матч третьего тура группы H клубного чемпионата мира 2025 против австрийского РБ Зальцбург.
Встреча состоится на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по Киеву.
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В среду сливочные обнародовали заявку на поединок против австрийского коллектива. Звездный французский форвард Килиан Мбаппе не сможет помочь королевскому клубу. Мбаппе все еще восстанавливается от острого гастроэнтерита.
В заявке Реала присутствует украинский голкипер Андрей Лунин. В двух предыдущих играх ворота подопечных Хаби Алонсо защищал Тибо Куртуа.
После двух туров Реал и РБ Зальцбург делят первое и второе места в группе с четырьмя очками.
Заявка Реала на матч против РБ Зальцбург
Таблица группы H КЧМ-2025
|FIFA Club World Cup Grp. H
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|27.06.25 04:00 РБ Зальцбург - Реал Мадрид22.06.25 Реал Мадрид 3:1 Пачука18.06.25 Реал Мадрид 1:1 Аль-Хиляль
|4
|2
|РБ Зальцбург
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|27.06.25 04:00 РБ Зальцбург - Реал Мадрид23.06.25 РБ Зальцбург 0:0 Аль-Хиляль19.06.25 Пачука 1:2 РБ Зальцбург
|4
|3
|Аль-Хиляль
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|27.06.25 04:00 Аль-Хиляль - Пачука23.06.25 РБ Зальцбург 0:0 Аль-Хиляль18.06.25 Реал Мадрид 1:1 Аль-Хиляль
|2
|4
|Пачука
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|27.06.25 04:00 Аль-Хиляль - Пачука22.06.25 Реал Мадрид 3:1 Пачука19.06.25 Пачука 1:2 РБ Зальцбург
|0
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