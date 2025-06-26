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26 июня 2025, 00:57 |
489
0

ФОТО. Футбольные фанаты шокированы видом Мбаппе: он потерял 5 кг

Форма Килиана Мбаппе встревожила фанатов после потери 5 кг из-за вируса

26 июня 2025, 00:57 |
489
0
ФОТО. Футбольные фанаты шокированы видом Мбаппе: он потерял 5 кг
The Sun. Килиан Мбаппе

Звезда «Реала» Килиан Мбаппе за последнюю неделю потерял до пяти килограммов из-за вируса.

26-летний форвард был госпитализирован с острым гастроэнтеритом в день матча Клубного чемпионата мира против «Аль-Хиляля». После выписки он изолировался от команды, чтобы не заразить партнеров.

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В понедельник Мбаппе возобновил индивидуальные тренировки и надеется вскоре вернуться в состав. Однако болезнь сильно повлияла на его физическую форму — Marca сообщает, что он сбросил 4–5 кг.

Фанаты обеспокоены состоянием игрока. В соцсетях пишут: «Ему нужен отдых», «Дайте ему время на полное восстановление».

Предполагается, что вирус он подхватил ещё в Мадриде перед вылетом в США. Сейчас Мбаппе рассчитывает восстановиться к матчу с «Зальцбургом» в четверг. «Реал» лидирует в группе H с четырьмя очками после двух игр.

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фото Килиан Мбаппе Реал Мадрид lifestyle Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
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