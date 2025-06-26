ФОТО. Футбольные фанаты шокированы видом Мбаппе: он потерял 5 кг

Звезда «Реала» Килиан Мбаппе за последнюю неделю потерял до пяти килограммов из-за вируса.

26-летний форвард был госпитализирован с острым гастроэнтеритом в день матча Клубного чемпионата мира против «Аль-Хиляля». После выписки он изолировался от команды, чтобы не заразить партнеров.

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В понедельник Мбаппе возобновил индивидуальные тренировки и надеется вскоре вернуться в состав. Однако болезнь сильно повлияла на его физическую форму — Marca сообщает, что он сбросил 4–5 кг.

Фанаты обеспокоены состоянием игрока. В соцсетях пишут: «Ему нужен отдых», «Дайте ему время на полное восстановление».

Предполагается, что вирус он подхватил ещё в Мадриде перед вылетом в США. Сейчас Мбаппе рассчитывает восстановиться к матчу с «Зальцбургом» в четверг. «Реал» лидирует в группе H с четырьмя очками после двух игр.