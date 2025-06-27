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  4. ПОВОРОЗНЮК: «Знаете, почему у Порошенко нет футбольного клуба?»
Украина. Премьер лига
27 июня 2025, 04:00 |
25
0

ПОВОРОЗНЮК: «Знаете, почему у Порошенко нет футбольного клуба?»

Президент «Ингульца» – об экс-президенте Украины

27 июня 2025, 04:00 |
25
0
ПОВОРОЗНЮК: «Знаете, почему у Порошенко нет футбольного клуба?»
ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Скандально известный президент клуба «Ингулец» Александр Поворознюк объяснил, почему у бывшего президента Украины Петра Порошенко нет в собственности футбольного клуба.

«Знаете, почему у Порошенко нет футбольного клуба? Он просто ассоциирует себя как олигарх. Но у него есть одна такая черта – жадность. И эта черта его губила, губит и погубит», – сказал Поворознюк.

Ранее Поворознюк заявил, что готов подарить клуб, но у него есть одно условие. Функционер не сдерживал эмоций после вылета команды из УПЛ.

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Петр Порошенко Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Поворознюк
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
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