ПОВОРОЗНЮК: «Знаете, почему у Порошенко нет футбольного клуба?»

Скандально известный президент клуба «Ингулец» Александр Поворознюк объяснил, почему у бывшего президента Украины Петра Порошенко нет в собственности футбольного клуба.

«Знаете, почему у Порошенко нет футбольного клуба? Он просто ассоциирует себя как олигарх. Но у него есть одна такая черта – жадность. И эта черта его губила, губит и погубит», – сказал Поворознюк.

Ранее Поворознюк заявил, что готов подарить клуб, но у него есть одно условие. Функционер не сдерживал эмоций после вылета команды из УПЛ.