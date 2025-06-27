ПОВОРОЗНЮК: «Знаете, почему у Порошенко нет футбольного клуба?»
Президент «Ингульца» – об экс-президенте Украины
Скандально известный президент клуба «Ингулец» Александр Поворознюк объяснил, почему у бывшего президента Украины Петра Порошенко нет в собственности футбольного клуба.
«Знаете, почему у Порошенко нет футбольного клуба? Он просто ассоциирует себя как олигарх. Но у него есть одна такая черта – жадность. И эта черта его губила, губит и погубит», – сказал Поворознюк.
Ранее Поворознюк заявил, что готов подарить клуб, но у него есть одно условие. Функционер не сдерживал эмоций после вылета команды из УПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Караваев с юмором вспоминает свой промах в финале Кубка Украины
Поединок третьего тура группы H клубного чемпионата мира начнется 27 июня в 04:00