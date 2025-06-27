Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Я боюсь брать на себя эту ответственность»
Вингер рассказал, почему не стал капитаном клуба
Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал о капитанстве в команде.
«Конечно, быть капитаном – это большая ответственность. Я не боюсь брать ее на себя, но считаю, что на тот момент, когда я только пришел в команду, Виталий [Буяльский] заслужил это больше меня.
Ведь когда я присоединился, я даже не знал некоторых игроков, потому что было много молодых футболистов, и некоторых из них я вообще не знал. Поэтому как я мог быть капитаном этой команды, если даже не знал фамилий всех футболистов?», – сказал Ярмоленко.
Ранее сообщалось, что Буяльский планирует стать футбольным тренером.
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