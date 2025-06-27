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  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Я боюсь брать на себя эту ответственность»
Украина. Премьер лига
27 июня 2025, 03:22 |
133
0

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Я боюсь брать на себя эту ответственность»

Вингер рассказал, почему не стал капитаном клуба

27 июня 2025, 03:22 |
133
0
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Я боюсь брать на себя эту ответственность»
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал о капитанстве в команде.

«Конечно, быть капитаном – это большая ответственность. Я не боюсь брать ее на себя, но считаю, что на тот момент, когда я только пришел в команду, Виталий [Буяльский] заслужил это больше меня.

Ведь когда я присоединился, я даже не знал некоторых игроков, потому что было много молодых футболистов, и некоторых из них я вообще не знал. Поэтому как я мог быть капитаном этой команды, если даже не знал фамилий всех футболистов?», – сказал Ярмоленко.

Ранее сообщалось, что Буяльский планирует стать футбольным тренером.

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Андрей Ярмоленко Виталий Буяльский
Дмитрий Олейник Источник: Футбол 24
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