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Украина. Премьер лига
25 июня 2025, 20:37 | Обновлено 25 июня 2025, 20:51
2557
0

Капитан Динамо настроен стать главным тренером

Виталий Буяльский – о будущем

25 июня 2025, 20:37 | Обновлено 25 июня 2025, 20:51
2557
0
Капитан Динамо настроен стать главным тренером
ФК Динамо. Виталий Буяльский

Капитан киевского «Динамо» Виталий Буяльский рассказал, что в будущем настроен стать тренером.

«Пока об этом не думал. Пока себя кем-то не вижу, но я уже пошел на курсы и получил тренерскую лицензию категории В, планирую двигаться в этом направлении после завершения карьеры. То, что я увидел за 15 лет в большом футболе – судьба тренера нелегка, бывают победы, бывают поражения и ты ищешь уже другую работу», – сказал Буяльский.

Ранее полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал итоги сезона 2024/25 для команды бело-синих.

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Виталий Буяльский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Динамомания
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