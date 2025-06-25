Капитан Динамо настроен стать главным тренером
Виталий Буяльский – о будущем
Капитан киевского «Динамо» Виталий Буяльский рассказал, что в будущем настроен стать тренером.
«Пока об этом не думал. Пока себя кем-то не вижу, но я уже пошел на курсы и получил тренерскую лицензию категории В, планирую двигаться в этом направлении после завершения карьеры. То, что я увидел за 15 лет в большом футболе – судьба тренера нелегка, бывают победы, бывают поражения и ты ищешь уже другую работу», – сказал Буяльский.
Ранее полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал итоги сезона 2024/25 для команды бело-синих.
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