Капитан Динамо настроен стать главным тренером

Капитан киевского «Динамо» Виталий Буяльский рассказал, что в будущем настроен стать тренером.

«Пока об этом не думал. Пока себя кем-то не вижу, но я уже пошел на курсы и получил тренерскую лицензию категории В, планирую двигаться в этом направлении после завершения карьеры. То, что я увидел за 15 лет в большом футболе – судьба тренера нелегка, бывают победы, бывают поражения и ты ищешь уже другую работу», – сказал Буяльский.

Ранее полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал итоги сезона 2024/25 для команды бело-синих.