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Украина. Премьер лига
05 июня 2025, 22:48 | Обновлено 05 июня 2025, 23:17
147
0

Контролировал эмоции. Буяльский по 10-бальной шкале оценил сезон для Динамо

Хавбек киевского клуба считает, что выступление команды заслуживает отметку 8

05 июня 2025, 22:48 | Обновлено 05 июня 2025, 23:17
147
0
Контролировал эмоции. Буяльский по 10-бальной шкале оценил сезон для Динамо
ФК Динамо. Виталий Буяльский

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал итоги сезона 2024/25 для команды бело-синих:

«Оценить по 10-балльной шкале выступление «Динамо» за сезон? Наверное, поставлю оценку 8, поскольку в чемпионате Украины у нас все сложилось хорошо, а вот в еврокубках у нас не получилось то, что мы планировали.

Где-то нам не повезло, где-то мы не очень хорошо сыграли. Поэтому считаю, что 8 – это хорошая оценка за сезон. Если бы мы еще выиграли Кубок Украины и хорошо сыграли в еврокубках, тогда сезон для нас был бы идеальным.

Оценить по 10-балльной шкале свою игру? Я себя никогда не оцениваю. Есть тренерский штаб, есть результаты команды. Поэтому я себя не люблю оценивать, считаю, это будет неправильно.

Не получил ни одной желтой или красной карточки? Наверное, это приходит с возрастом, потому что, когда был моложе, где-то не сдерживал эмоции, разговаривал с судьями. Сейчас стараюсь контролировать свои эмоции, даже когда что-то не получается».

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Виталий Буяльский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: Динамо Киев от Шурика
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