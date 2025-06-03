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Украина. Премьер лига
03 июня 2025, 00:57 | Обновлено 03 июня 2025, 01:05
107
0

Динамо и Шахтер. Сколько было сезонов без поражений в истории УПЛ?

Столичная команда уже в 4-й раз достигла такого результата

03 июня 2025, 00:57 | Обновлено 03 июня 2025, 01:05
107
0
Динамо и Шахтер. Сколько было сезонов без поражений в истории УПЛ?
УПЛ

Киевское Динамо под руководством Александра Шовковского провело выдающийся сезон. Столичная команда не проиграла ни одного матча в чемпионате Украины 2024/25.

Это лишь 4-й случай в истории Украинской Премьер-лиги, когда команде удалось пройти сезон без поражений. При этом Динамо достигло такого результата уже в четвертый раз, а один раз такого добивался Шахтер.

Интересная деталь: каждая из команд, которые завершали сезон без поражений, становилась чемпионом Украины. Так произошло и в этот раз.

📊 Сезоны без поражений в истории УПЛ:

  • 1999/00 – Динамо (+27=3), тренер: Валерий Лобановский
  • 2001/02 – Шахтер (+20=6), тренеры: Виктор Прокопенко, Виктор Яремченко, Невио Скала
  • 2006/07 – Динамо (+22=8), тренер: Анатолий Демьяненко
  • 2014/15 – Динамо (+20=6), тренер: Сергей Ребров
  • 2024/25 – Динамо (+20=10), тренер: Александр Шовковский

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Динамо Киев Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига статистика итоги сезона УПЛ Александр Шовковский
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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