Динамо и Шахтер. Сколько было сезонов без поражений в истории УПЛ?
Столичная команда уже в 4-й раз достигла такого результата
Киевское Динамо под руководством Александра Шовковского провело выдающийся сезон. Столичная команда не проиграла ни одного матча в чемпионате Украины 2024/25.
Это лишь 4-й случай в истории Украинской Премьер-лиги, когда команде удалось пройти сезон без поражений. При этом Динамо достигло такого результата уже в четвертый раз, а один раз такого добивался Шахтер.
Интересная деталь: каждая из команд, которые завершали сезон без поражений, становилась чемпионом Украины. Так произошло и в этот раз.
📊 Сезоны без поражений в истории УПЛ:
- 1999/00 – Динамо (+27=3), тренер: Валерий Лобановский
- 2001/02 – Шахтер (+20=6), тренеры: Виктор Прокопенко, Виктор Яремченко, Невио Скала
- 2006/07 – Динамо (+22=8), тренер: Анатолий Демьяненко
- 2014/15 – Динамо (+20=6), тренер: Сергей Ребров
- 2024/25 – Динамо (+20=10), тренер: Александр Шовковский
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