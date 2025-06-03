Динамо и Шахтер. Сколько было сезонов без поражений в истории УПЛ?

Киевское Динамо под руководством Александра Шовковского провело выдающийся сезон. Столичная команда не проиграла ни одного матча в чемпионате Украины 2024/25.

Это лишь 4-й случай в истории Украинской Премьер-лиги, когда команде удалось пройти сезон без поражений. При этом Динамо достигло такого результата уже в четвертый раз, а один раз такого добивался Шахтер.

Интересная деталь: каждая из команд, которые завершали сезон без поражений, становилась чемпионом Украины. Так произошло и в этот раз.

📊 Сезоны без поражений в истории УПЛ: