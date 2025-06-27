Самюэль Это'о назвал тренера, которому Пеп Гвардиола не ровня

Бывший камерунский форвард каталонской «Барселоны», миланского «Интера» и лондонского «Челси» Самюэль Это'о объяснил, почему португальский тренер Жозе Моуриньо лучше нынешнего наставника «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

«Я не могу сравнивать Жозе Моуриньо с Пепом Гвардиолой. Один из них не смог выиграть Лигу чемпионов УЕФА с «Баварией», другой выиграл этот турнир с «Порту», – сказал Это'о.

Ранее португальский тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо назвал единственного тренера, который может с ним соперничать, выделив наставника «горожан» Пепа Гвардиолу.