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  4. МОУРИНЬО: «Это единственный человек, который может со мной соревноваться»
Турция
22 июня 2025, 20:14 | Обновлено 22 июня 2025, 20:15
2515
3

МОУРИНЬО: «Это единственный человек, который может со мной соревноваться»

Жозе Моуриньо выделил Пепа Гвардиолу

22 июня 2025, 20:14 | Обновлено 22 июня 2025, 20:15
2515
3
МОУРИНЬО: «Это единственный человек, который может со мной соревноваться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Португальский тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо назвал единственного тренера, который может с ним соревноваться:

«У меня есть Премьер-лиги, а не Премьер-лига. У меня есть Лиги чемпионов, а не Лига чемпионов.

«Единственный человек, который может со мной посоревноваться, — это Гвардиола. У него есть все, что есть у меня. Он не человек без трофеев в истории».

Жозе Моуриньо дважды становился победителем Лиги чемпионов, трижды становился обладателем титула АПЛ.

Ранее сообщалось о том, что Моуриньо снялся в новой рекламе Snickers.

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Пеп Гвардиола Жозе Моуриньо Фенербахче Манчестер Сити
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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Комментарии 3
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Mark4854590
Ну у Анчелотті і перемог у Лізі чемпіонів та і титулів загалом значно більше буде
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+2
protasov_lyopu_davai
чатжпт сгенерируй мне спиртивных новостей
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+2
ortomir
Це в минулому. А зараз що ти показуєш? Тільки онануєш на минулі звитяги.
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0
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