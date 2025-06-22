МОУРИНЬО: «Это единственный человек, который может со мной соревноваться»
Жозе Моуриньо выделил Пепа Гвардиолу
Португальский тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо назвал единственного тренера, который может с ним соревноваться:
«У меня есть Премьер-лиги, а не Премьер-лига. У меня есть Лиги чемпионов, а не Лига чемпионов.
«Единственный человек, который может со мной посоревноваться, — это Гвардиола. У него есть все, что есть у меня. Он не человек без трофеев в истории».
Жозе Моуриньо дважды становился победителем Лиги чемпионов, трижды становился обладателем титула АПЛ.
Ранее сообщалось о том, что Моуриньо снялся в новой рекламе Snickers.
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