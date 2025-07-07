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Испания
07 июля 2025, 00:21 |
431
0

Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»

Тренер указал на дверь Давиду Алабе

07 июля 2025, 00:21 |
431
0
Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Новоиспеченный главный тренер команды «Реал» Хаби Алонсо решил указать на дверь звездного защитника.

Тренер предупредил австрийца Давида Алабу, что у него больше нет места в стартовом составе.

«Давид, найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за «Реал», – подчеркнул тренер.

Алаба зарабатывает в «Реале» за один год 22,5 миллиона евро, уступая по уровню зарплаты только Мбаппе.

Отметим, что известный центральный защитник мадридского «Реала» Давид Алаба продолжит находиться вне состава команды из-за травмы.

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Хаби Алонсо Реал Мадрид Давид Алаба Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник
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