Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»

Новоиспеченный главный тренер команды «Реал» Хаби Алонсо решил указать на дверь звездного защитника.

Тренер предупредил австрийца Давида Алабу, что у него больше нет места в стартовом составе.

«Давид, найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за «Реал», – подчеркнул тренер.

Алаба зарабатывает в «Реале» за один год 22,5 миллиона евро, уступая по уровню зарплаты только Мбаппе.

Отметим, что известный центральный защитник мадридского «Реала» Давид Алаба продолжит находиться вне состава команды из-за травмы.