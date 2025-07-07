Испания07 июля 2025, 00:21 |
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Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
Тренер указал на дверь Давиду Алабе
07 июля 2025, 00:21 |
431
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Новоиспеченный главный тренер команды «Реал» Хаби Алонсо решил указать на дверь звездного защитника.
Тренер предупредил австрийца Давида Алабу, что у него больше нет места в стартовом составе.
«Давид, найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за «Реал», – подчеркнул тренер.
Алаба зарабатывает в «Реале» за один год 22,5 миллиона евро, уступая по уровню зарплаты только Мбаппе.
Отметим, что известный центральный защитник мадридского «Реала» Давид Алаба продолжит находиться вне состава команды из-за травмы.
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